Умер поэт Андрей Вознесенский

12:27, 01 июня 2010
Крым
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На 78-м году жизни

Выдающийся российский поэт Андрей Вознесенский скончался после тяжелой продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщает "Эхо Москвы".

Вознесенский умер у себя дома.

Он родился в мае 1933 года в Москве в семье гидроинженера. В 14-летнем возрасте Вознесенский послал стихи Борису Пастернаку, дружба с которым оказала сильное влияние на его судьбу. Первые стихи поэта, отразившие его своеобразный стиль, были опубликованы в 1958 году.

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