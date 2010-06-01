Умер поэт Андрей Вознесенский

Выдающийся российский поэт Андрей Вознесенский скончался после тяжелой продолжительной болезни на 78-м году жизни, сообщает "Эхо Москвы".

Вознесенский умер у себя дома.

Он родился в мае 1933 года в Москве в семье гидроинженера. В 14-летнем возрасте Вознесенский послал стихи Борису Пастернаку, дружба с которым оказала сильное влияние на его судьбу. Первые стихи поэта, отразившие его своеобразный стиль, были опубликованы в 1958 году.