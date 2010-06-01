Крым просит разработать правила содержания диких животных

Президиум Верховного совета Крыма обращается к министру охраны окружающей природной среды Украины Виктору БОЙКО с просьбой разработать правила содержания диких животных в неволе.

Депутаты заявляют, что в органы власти Крыма ежегодно поступают жалобы на лиц, которые используют диких животных во время зрелищных мероприятий и организации досуга в регионе, - их обвиняют в жестком обращении с питомцами.

Из-за отсутствия нормативно-правовых актов Украины, необходимых для реализации закона «О защите животных от жесткого обращения», деятельность органов исполнительной власти и правоохранителей по выявлению и привлечению к ответственности лиц, использующих зверей с нарушениями, «не приносит желаемых результатов», считает президиум крымского парламента.

«Просим вас принять меры по разработке и утверждению порядка содержания и разведения диких животных в неволе, инструкции, регламентирующей условия содержания диких животных, а также нормативно-правового акта о паспортизации диких животных, в том числе морских млекопитающих», - говорится в обращении к БОЙКО.