Россия и Украина договариваются о движении ЧФ РФ вне мест дислокации

Проект концепции протокола между правительствами России и Украины о согласовании передвижений воинских формирований Черноморского флота РФ вне мест дислокации обговорили представители рабочей группы по военно-политическим вопросам подкомиссии по вопросам ЧФ РФ российско-украинской межгосударственной комиссии.

«Группа экспертов считает, что этот проект может служить основой для подготовки двустороннего документа, который будет призван четко регламентировать аспекты согласования организации передвижений воинских формирований ЧФ РФ на территории Украины вне мест их дислокации», - говорится в пресс-релизе севастопольской государственной администрации.

Заседание экспертной группы, которое проходило 25-26 мая, возглавляли послы по особым поручениям министерств иностранных дел России и Украины Александр БАВЫКИН и Виктор СЕМЕНОВ.

По информации СЕМЕНОВА, 27-28 мая в Севастополе в рамках работы подкомиссии по вопросам пребывания ЧФ РФ на украинской территории состоится очередное заседание рабочей группы по экологическим вопросам. На нем будет рассмотрено выполнение сторонами природоохранного законодательства Украины.

Во время заседаний рабочих групп брифинги или подходы к прессе не проводятся.