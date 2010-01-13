Севастополь требует от Киева увеличить компенсацию за базирование ЧФ России

Севастополь вправе рассчитывать на 202 млн. грн. компенсации из государственного бюджета Украины за пребывание российского Черноморского флота на его территории, заявил председатель севастопольского горсовета Валерий САРАТОВ.

«Это будет соответствовать реальным потерям и нереализованным возможностям города из-за неиспользования земель, которые занимает российский флот. Вопрос о сумме компенсаций обсуждался вместе с начальником финансового управления, расчёты сделаны на 202,6 млн. грн., но работа по расчёту будет ещё продолжена. Главное, что позиции депутатского корпуса и руководства финансового управления совпадают на 100 процентов», - сказал он журналистам, передает УНИАН.

«Окончательную же цифру можно будет назвать только тогда, когда Верховная Рада Украины примет бюджет», - добавил САРАТОВ.

Глава горсовета выразил уверенность, что та сумма, которую правительство Российской Федерации выделяет Севастополю в соответствии с соглашением об участии РФ в социально-экономическом развитии города, останется на прежнем уровне. Соглашение от 2001 года, в последние годы эта сумма в среднем составляет около 30 млн. грн. в год, она приходит двумя траншами.

«Мы всегда очень конструктивно настроены на работу с Российской Федерацией. И когда происходят наши встречи с представителями российского военного ведомства и руководством Москвы, мы всегда говорим, что очень серьезно относимся к средствам, выделяемым из российского бюджета, и что эти средства направляются на улучшение жизни семей российских военнослужащих», - заявил САРАТОВ.

В последние несколько лет сумма компенсации Севастополю из госбюджета Украины вследствие потерь города из-за неиспользования земель, занимаемых ЧФ РФ, составляла около 100 млн. грн.