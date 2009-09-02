В «Артеке» открывается международный хоровой фестиваль
Участники: 13 коллективов, 19 вокалистов
XII Международный хоровой конкурс-фестиваль им. Георгия Струве откроется 3 сентября в детском центре «Артек» в Крыму.
Конкурсная программа хоровых коллективов фестиваля «Артековские зори» проводится в категориях «детский хор», «вокальный ансамбль» и «хор мальчиков», участниками станут 13 коллективов и ансамблей. В конкурсе солистов (номинация «академический вокал») заявлено 19 вокалистов, сообщили в пресс-службе центра.
В дни фестиваля юные исполнители и наставники-профессионалы примут участие в работе Малой музыкальной академии. Они обсудят теоретические и практические вопросы музыкального образования.
Для руководителей хоровых коллективов проведут мастер-классы.
Председателем жюри фестиваля «Артековские зори» является Анатолий АВДИЕВСКИЙ - руководитель Национального всеукраинского музыкального союза, генеральный директор и художественный руководитель Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Г.Верёвки.