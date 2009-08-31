Стройка в центре Симферополя ведется незаконно

Строительство многофункционального комплекса в центре Симферополя – на улице Карла Маркса, 2 – ведется незаконно, утверждает Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

Милиция заявляет о незаконном использовании бланка разрешения на выполнение строительных работ и печати Государственного архитектурно-строительного контроля Симферополя.

В распространенном сегодня Отделом связей с общественностью крымского главка сообщении отмечается, что 14 августа 2007 года между Симферопольским городским советом в лице вице-мэра Марины ЧЕРНОВОЙ и фирмой «Аква-Крым» был заключен договор, предметом которого являлась аренда земельного участка площадью 0,0525 га для строительства комплекса. Договор аренды заключили во исполнение решения сессии горсовета сроком на пять лет.

«Проведенной проверкой легитимности выданного ООО «Аква-Крым» инспекцией ГАСК города Симферополь разрешения на выполнение строительных работ № 18 от 7 февраля 2008 года установлено, что документы не могли быть составлены в законном порядке, так как инспекция ГАСК города Симферополь на тот период юридически уже не существовала», - отмечается в сообщении. Согласно законодательству, с 1 января 2008 года выдачу разрешений и контроль осуществляют Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины и ее территориальные органы - инспекции ГАСК в крымской автономии, областях, городах Киев и Севастополь, отметили в милицейском главке.

«Также установлено, что печать, использованная на разрешении, должна была быть изъята и уничтожена 1 января 2008 года», - говорится в сообщении.

По данному факту 28 августа милиция возбудила уголовное дело.

26 августа правоохранители провели обыск в мэрии Симферополя. Изъятие документов и жестких дисков с компьютеров произошло в комитете по земельным ресурсам и в комитете по архитектуре.

Также был произведен обыск в кабинете вице-мэра Симферополя Марины ЧЕРНОВОЙ. Обыск проводился в ее присутствии.