Тимошенко готовит большой передел хозяйства Ющенко

Кабинет министров Украины намерен передать себе в управление объекты, которыми сейчас управляет Госуправление делами при Президенте, пишет газета Дело

На этой неделе в Крыму начнет работу межведомственная комиссия по проверке курортных комплексов, а также других объектов, которые закреплены за Государственным управлением делами при президенте Украины. Такое поручение было выдано правительством на последнем заседании Кабмина.

Проверка коснется всех без исключения объектов Госуправления не только в Крыму, но и по всей территории Украины и за рубежом (в России также расположены несколько санаториев, принадлежащих нашему государству), сообщил «Делу» правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики Юрий Сухов.

В течение трех месяцев - до начала ноября - ревизоры должны проверить не только сохранность имущества, но также и неизменность форм собственности движимого и недвижимого имущества Госуправления делами, которым руководит Игорь Тарасюк.

Согласно распоряжению Кабмина, возглавит ревизию глава КРУ Николай Сивульский.

За масштабной проверкой, инициированной правительством, отмечает издание, стоит не только стремление установить, какое наследие оставит хозяйственная структура главы государства следующему президенту. Правительство намеревается забрать большинство объектов, которые сейчас находятся на балансе Госуправления делами, себе.