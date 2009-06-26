Крымские татары хотят устойчивую демократию в Украине

Развитие крымскотатарского народа может быть обеспечено лишь в условиях устойчивой демократии в украинском государстве, заявил президент Всемирного конгресса крымских татар, первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Австрии в Украине Маркусом ВУКЕТИЧЕМ.

«Сохранение и развитие крымскотатарского народа может быть обеспечено лишь в условиях устойчивой демократии. Отсюда и наше (крымских татар) стремление содействовать дальнейшей интеграции Украины в европейские и евроатлантические структуры», - цитирует Р.ЧУБАРОВА пресс-служба Меджлиса.

Вместе с тем, отмечает Р.ЧУБАРОВ, такой подход не означает, что Меджлис говорит своим партнерам - представителям украинского политикума «лишь то, что им было бы приятно слышать».

При этом в Меджлисе категорически отвергают «действия, которые в условиях внутренней нестабильности в Украине могут усилить политические силы, жаждущие реванша за развал Советского Союза».