Крымские таможенники изъяли золотые монеты (фото)

Две золотые монеты обнаружили у гражданок Армении и Украины сотрудники таможенного поста «Симферополь-аэропорт» Крымской таможни.

Монеты, очевидно, представляют историко-культурную ценность, сообщает пресс-служба таможни.

Отправляющаяся в Ереван гражданка Армении для прохождения таможенного контроля выбрала упрощенную систему («зеленый коридор»). Однако рентген-аппарат обнаружил металл в ее дамской сумочке. Таможенники нашли у нее золотую юбилейную монету Австро-Венгерской империи начала XX века.

Вторую монету при помощи рентген-аппарата обнаружили у гражданки Украины, улетавшей в Тель-Авив. Золотая монета Российской империи номиналом 5 рублей датирована 1900 годом.

Составлены протоколы о нарушении таможенных правил. Монеты изъяты.