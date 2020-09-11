16 сентября 2020 в 10.00 состоятся специальные учения спасательных подразделений города Киева по спасению жизни и минимизации последствий особо тяжелых ДТП.

Мероприятие приурочено к всемирному дню Первой медицинской помощи и 40-дневному трауру по жертвам смертельных ДТП на Столичном шоссе в июле 2020 года.

Место проведения:

Столичное шоссе, напротив отеля Ramada, у автобусной остановки гостиница "Рамада Энкор", рядом с АЗС "Shell". GPS: 50.339334, 30.554656.

Организаторы:

ОО Всеукраинский Совет защиты прав и безопасности пациентов

ОО Институт безопасности дорожного движения

Обучение интегрируют внештатные ситуации, которые чаще всего возникают на автодорогах Украины с участием общественного транспорта. В частности, обстоятельства трагических ДТП, которые случались в последние два года на трассе Р-01. Учения пройдут в рамках совместного проекта МЧС, экстренной медицинской помощи и нескольких общественных организаций "ОСТАНОВИМ СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ".

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Согласно сценарию учений, на участке дороги Р-01 будут инсценировані столкновения общественного транспорта с топливозаправщиком. Автобус перевернулся набок, в результате чего часть пассажиров получили серьезные повреждения, были обездвижены и заблокированы в салоне.

С топливозаправщика на дорогу начало вытекать топливо. Часть пассажиров самостоятельно не могут выбраться из перевернутого микроавтобуса. Существует угроза вспышки легковоспламеняющихся веществ и взрыва. Время идет на минуты. Эффективность взаимодействия спасательных служб, подразделений Нацполиции и Скорой помощи определяет шансы пострадавших выжить и безопасность окружающих.

На место ДТП прибывают подразделения экстренной медицинской помощи и специалисты медицины катастроф. Они будут отрабатывать порядок действий по оказанию неотложной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, и развертывание сортировочной площадки для пострадавших согласно международным стандартам.

Экипажи ГСЧС Украины в г. Киеве и Киевской службы спасения будут отрабатывать порядок взаимодействия по тушению легковоспламеняющихся веществ, эвакуации пострадавших с зоны аварии и их транспортировки к сортировочной площадке.

В учениях задействованы экипажи ГУ ГСЧС Украины, Управление патрульной полиции, коммунальной аварийно-спасательной службы "Киевская служба спасения", мобильные группы КП "Киевпастранс", КК "Киевавтодор", Центра медицины катастроф г. Киева, Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины и волонтерские бригады защиты.

Координация работы со СМИ и пресс-брифинг на локации:

Виктор Сердюк - президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов

Михаил Берлин - председатель наблюдательного совета ОО Институт безопасности дорожного движения

Сергей Чекальский - член наблюдательного совета ОО Институт безопасности дорожного движения

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Напомним, на Старообуховський трассе (Р-01) на 100 ДТП в среднем происходит от 30 до 46 летальных случаев в год. Это один из самых высоких в Украине показателей смертности - 1,7 погибших на 1 км трассы. Интенсивность автотранспортного движения на данном участке в три раза превышает допустимые для автотрассы регионального сообщения показатели – около 29 тыс. автомобилей в будни.

При такой плотности трафика в 2010 году эксплуатационные службы вместо того, чтобы предоставить трассе Р-01 категорию национального значения с соответствующими инфраструктурными изменениями, банально перерисовали разметку, в результате чего вместо трех полос с одной полосой безопасности на асфальте появились четыре полосы - без всякой полосы безопасности.

Ширина полос, образовавшихся в результате "реконструкции", на полтора метра меньше допустимых ДБН размеров, как сообщалось со ссылкой на украинские-немецкую компанию "Декра Эксперт" и ГосдорНИИ им. Шульгина. По мнению экспертов, именно несоблюдение эксплуатационными службами нормативов стало главной причиной нескольких лобовых ДТП, произошедших на этом исключительном участке.

Так, летом 2018 здесь произошло ДТП, в результате которого в одном из автомобилей была заблокирована и сгорела заживо семья из трех человек. Только с начала 2020 года здесь погибли по меньшей мере 16 человек, еще 20 остались тяжко травмированными, включая первую группу инвалидности. В частности, 12 июля в результате лобового столкновения в одной из машин погибли двое взрослых пассажиров и двое детей 8 и 10-летнего возраста. Еще один ребенок 12 лет оказался в критическом состоянии.

Эксперты неоднократно сообщали, что ключевыми причинами такой ситуации являются, с одной стороны, несоблюдение участниками дорожного движения скоростных ограничений, с другой - вопиющее несоответствие ширины автодорожных полос государственному стандарту для автодорог регионального сообщения с неуправляемым трафиком.

По сообщению СМИ, на участке от базы "Динамо" в пгт Козин минимально допустимой шириной для автодорог второй категории с управляемым трафиком - 3 м и неуправляемым - 3,7 м неоднократно наблюдается ширина полос 2,78 м и даже 2,62 м. Большая часть дороги квалифицируется как трасса с неуправляемым трафиком. Такая ситуация сложилась в результате преобразования трехполосной автострады на четырехполосную в 2010 году.

По подсчетам специалистов НИИ им. Шульгина, в моменты этой реконструкции, в период 2007-2010 годов, на Р 01 не было погибших и травмированных, несмотря на 20 зафиксированных ДТП. Однако за аналогичный период 2011-2014 годов, после реконструкции, погибли и были травмированы 14 человек в 34 ДТП (речь идет исключительно о погибших на месте).

Такая статистика объясняется прежде всего ростом случаев лобового столкновения, происходящих из-за сверхвысокой интенсивности движения, недостаточной ширины рабочих полос и физического отсутствия необходимого количества зон безопасности для осуществления левого поворота и остановки общественного автотранспорта.

На данный момент на трассе Р-01 установлены и начали сбор информации только две камеры в районе общеобразовательной школы №151. Больше деталей здесь: https://dtp.medpravo.top/

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Заинтересованных представителей СМИ, блогеров и общественных активистов приглашаем стать свидетелями оперативных учений 15 сентября в 10.00. Локация: 50.339334, 30.554656 (GPS). Аккредитация СМИ не требуется.

Привлечем внимание к проблеме смертности на дорогах!

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Автор: УНИАН