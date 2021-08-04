Организаторы эротического варьете "Рояль" приглашают на еженедельное шоу в Caribbean Club Concert Hall. В ближайшее время насладиться искусством варьете гости смогут: 5, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17 и 24 сентября. Приобрести билеты можно на сайте.

Также для гостей шоу готовят сюрприз. "Открытие года" по версии музыкальной премии YUNA-2021 Lida Lee станет звездной гостьей и выступит с сольным номером в варьете 5 августа. "Варьете "Рояль" - это любовь! Почти два года назад я пела в этом шоу, а сегодня с особым трепетом, готовлю акустическую версию моей песни "Пойми" и с нетерпением жду нашей встречи", - поделилась Lida Lee.

Напомним, что откровенное и зрелищное шоу "Рояль" еженедельно проходит в Caribbean Club Concert Hall, начиная с 2019 года. За это время варьете покорило тысячи зрительских сердец.

"За красивой картинкой, которая происходит на сцене, стоит огромная команда профессионалов, влюбленных в свое дело. Каждый номер имеет разный "характер", поскольку над шоу работали 3 хореографа-постановщика: Екатерина Тришина, Светлана Черныш и я (Анна Паламарчук). Потрудиться пришлось всей команде. Наши вокалистки много танцуют и делают сложные трюки, сочетая это с вокалом - на каждом шоу все композиции исполняются вживую под аккомпанемент рояля Алексея Боголюбова - музыкального продюсера шоу. Балет NC-17 ShowBallet не просто танцует, танцовщики перевоплощаются в актеров, в каждой сцене проживают и рассказывают истории зрителям наравне с главным актером шоу - Кириллом Ганиным. Шоу получилось даже более разнообразным и ярким, чем мы ожидали. Вся команда работала супер профессионально, и сделала все возможное и невозможное, чтобы удивить и увлечь зрителя", - делится режиссер и хореограф-постановщик Анна Паламарчук.

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Автор: Иван Бойко