Починить очки самостоятельно можно с помощью паяльника или нитки.

Очки – крайне нужная вещь. Без них слабовидящему человеку трудно вести быт. Чтобы поломка очков никогда не застала вас врасплох, узнайте, как починить сломанную дужку или переносицу своими руками.

Ремонт переносицы с помощью клея и бумаги

Такой способ подойдет для временного решения проблемы.

Очистите сломанные части спиртом. Подготовьте суперклей, куски глянцевой оберточной бумаги или толстых страниц журнала, которые подойдут к вашей оправе, острые ножницы. Порежьте оберточную бумагу на тонкие полосы, приблизительно соответствующие ширине оправы Приклеивайте бумагу к оправе по полоске за раз. Короткой полоской обмотайте сломанную переносицу. Каждую полоску следует клеить после того, как высохнет предыдущая.

Ремонт переносицы с помощью тепла и булавки

Этот способ подходит только для очков с пластиковой оправой.

Вскипятите воду в небольшой кастрюле. Опустите оправу сломанными местам в кастрюлю близко к кипятку и расплавьте пластик. В расплавленную оправу вставьте короткую булавку в один край, а затем насадите другой край оправы на булавку.

Как заменить потерянный винт

Если из очков выпал винт, нужно обратиться в магазин оптики, чтобы вам подобрали подходящий винт для вашей модели. На первое время заменить винт можно зубочисткой и удалить лишнее. Вместо винтика также можно вставить проволоку или булавку. Закрутите проволоку, так чтобы височная часть стала на место. Обрежьте лишнее.

Как починить сломанную дужку очков

Заменить сломанную пластиковую запчасть можно с помощью ниточного корсета.

Обезжирьте пластик в месте разлома и нанесите суперклей. Соедините концы деталей. Удалите лишний клей и позвольте ему высохнуть. Просверлите дрелью с тонким сверлом в местах поломки два отверстия. В одно отверстие вставьте сложенную вдвое нить и втяните её в иглу. Протяните нить через оба отверстия несколько раз, сколько позволяет отверстие. Нить нужно сильно натягивать. Концы ниток разведите в разные стороны и закрепите скотчем. Промажьте второй конец клеем, и виток к витку намотайте на место склейки под небольшим углом. Повторите с другим концом нити, намотав его поверх первого с наклоном в другую сторону. Каждую намотку нужно закрепить клеем.

Починить сломанную дужку также можно с помощью паяльника. Как это сделать – смотрите в видео:

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Автор: Иван Бойко