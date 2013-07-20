Суд арестовал водителя, сбившего насмерть грудного ребенка в коляске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, постановлением суда 23-летний водитель содержится под стражей и помещен в следственный изолятор Донецка.

В настоящее время фигурант сотрудничает со следствием и дает показания. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в 23.45 в милицию поступило сообщение, что в поселке Талаковка г. Мариуполя неизвестный автомобиль на большой скорости сбил детскую коляску, в которой находился 9-месячный ребенок. Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в амбулаторию Талаковки, где от полученных травм скончалась.

15 июля сотрудники Госавтоинспекции Мариупольского ГУ обнаружили брошенный автомобиль в лесополосе неподалеку от места происшествия, а вечером того же дня было установлено местонахождение водителя. Он скрывался в помещении заброшенной фермы, которая также расположена в этом населенном пункте. Он был задержан и доставлен к следователю для проведения следственных действий.