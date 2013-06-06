Конец мутной истории

…"Я буду очень удивлен, если мы начнем думать о продаже Укртелекома раньше, чем через три года. Наш ориентир – ближе к пяти годам, чем к трем. IPO – наиболее логичный ход (чем продажа другому стратегическому инвестору)». Эти слова принадлежат управляющему партнеру компании EPIC Питеру Гольдшайдеру. Скажет их Питер на пресс-конференции в апреле 2011 года – через несколько недель после подписания договора купли – продажи 92,79% Укртелекома.

Удивительно, но не прошло и три года, а «Укртелеком» - продан. Причем, продан по самому нелогичному сценарию: стратегическому инвестору — компании «СКМ» Рината Ахметова.

Но не только этому заявлению не суждено сбыться. К примеру, глава ФГИ Александр Рябченко ранее заявлял, что если EPIC захочет перепродать пакет «Укртелекома», то ему необходимо будет разрешение украинских властей.

Вчера, когда новость этого года стала достоянием общественности Рябченко на вопрос журналистов о покупке «СКМ» «Укртелекома» сделал «круглые глаза». «Будут документы — рассмотрим», - скажет артистично глава Фонда.

Кстати, в декабре 2010 года, когда сотрудники EPIC пили шампанское в связи с покупкой украинского монополиста фиксированной связи, СКМ сделала для прессы следующее заявление: "Безусловно, Укртелеком является интересным, но, одновременно, и очень сложным активом. Поэтому ни ЗАО СКМ, ни компании, входящие в группу СКМ, заявку на участие в конкурсе по приватизации Укртелекома не подавали".

…Не прошло и трех лет, как такой сложный объект стал для СКМ жутко интересным. Интересным на столько, что компания готова инвестировать огромные суммы в «Укртелеком», который только одних невыплаченных долгов, по мнению экспертов, имеет 10 млрд. грн..

Не менее странным, если не сказать, мутным, является еще одно обстоятельство. При покупке «Укртелекома» в 2011 году были выписаны драконовские условия. К участию в конкурсе не были допущены компании, в которых госдоля (как Украины, так и других государств) превышала бы 25 процентов. К конкурсу также не были допущены операторы связи, доля доходов которых на отечественных рынках телекоммуникационных услуг превышала 25 процентов, а также оффшорные компании.

Проходит время, и вышеупомянутые условия растаяли, как весенний снег. Приобрести «Укртелеком» СКМ не помешало ни обладание крупным пакетом акций в операторе мобильной связи с life:), ни даже владение крупной коммуникационной компании VEGA.

Хотя Управляющий директор компании SCM Advisors (UK) Limited Илья Архипов уверяет: совместная доля всех эскаэмовских компаний, работающих на украинском рынке фиксированной и мобильной связи, включая «ТриМоб», не превысит 30%. Это ниже текущей доли «Киевстара» или МТС, и намного меньше доли, которая могла образоваться, если бы Укртелеком приобрел кто-то из них.

Одним словом, здесь должен проявить себя Антимонопольный комитет, чья главная функция как раз состоит в том, чтобы не допустить монополий на рынке.

Но Василий Петрович Цушко, ну, тот, который возглавляет АМКУ, пока не в курсе сделки. Лишь соответствующие документы от СКМ он ждет.

Впрочем, не сложно предугадать, что скажет Василий Цушко. Скажет, что монополизма нет.

В свою очередь СКМ, для успокоения общественности, уже заявил, что тарифы на связь в ближайшей перспективе повышать не собирается и массовых увольнений не предвидится. Пока. Но кто знает, что будет по истечении магических двух или трех лет?..

Но самое главное – в другом. С покупкой «Укртелекома» Ринат Леонидович Ахметов еще больше усилит свое влияние на государство Украина. Ведь теперь под его контролем окажется секретная правительственная связь, радио, международная и местная телефония.

Сколько в Украине не было провайдеров интеренет-услуг, но все они нынче будут зависимы от Ахметова. Мобильные операторы – и те вынуждены будут быть челом в ноги Ринату Леонидовичу.

А если к «Укртелекому» приплюсовать еще и оператора цифрового телевидения — компанию «Зеонбуд» – которая тоже, кажется, в руках Рината Леонидовича, добавить промышленные активы в энергетике и металлургии, тогда даже совсем не сложно предположить, что наиболее важные и судьбоносные решения вряд ли смогут приниматься без участия Ахметова.

В десятилетней истории приватизации «Укртелекома», официально завершившейся вчера, есть и положительный момент. Теперь мы все знаем хозяина «Укртелекома» в лицо. И уже не нужно гадать на кофейной гуще, кто же настоящий хозяин крупнейшей отечественной компании... или вообще страны.

Николай Бабич