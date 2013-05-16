Сталина на них нет, за 9 месяцев до Сочи

Сегодня сборная России по хоккею потерпела самое крупное поражение за всю историю выступлений на чемпионатах мира – 3:8 от сборной США.

Нынешний чемпионат мира по хоккею, который проходит в Хельсинки и Стокгольме, является весьма знаковым событием. По сути, это последнее крупное соревнование перед Олимпиадой-2014, которая состоится в феврале в Сочи. Ведь игры Евротура, даже по словам самих участников, являются не более, чем тренировкой, возможностью лишний раз собраться вместе и просто вспомнить: да, я же еще и за сборную играю.

Вместе с тем, у традиционных фаворитов к нынешним соревнованиям отношение, мягко говоря, неоднозначное. Сборная России, безоговорочно выиграв прошлогодний турнир (были одержаны победы во всех матчах, причем – исключительно в основное время), успокоилась и решила поэксперементировать с составом. В списке было не больше половины игроков состава образца ЧМ-2012, а качество игры оставляло желать много лучшего уже на первом этапе. Сенсационное поражение от сборной Франции – 1:2, стало вполне логичным, если просто проанализировать игру. Французы выиграли, что называется, по делу. Точно также, по делу, спустя сутки у россиян выиграла и команда Финляндии. Пожалуй, единственную яркую победу на этом чемпионате россияне одержали над командой... США, в групповом турнире со счетом 5:3. Это – не считая обязательных побед, над командами-середняками и аутсайдерами, уровня Франции.

Вместе с тем, сказать, что результат Чемпионата мира-2013 совсем не имел никакого значения для одного из фаворитов мирового хоккея, как минимум, -покривить душой. Иначе, зачем бы тренер команды Зинэтула Билялетдинов вызывал в преддверии плей-офф из-за океана Александра Овечкина, чей клуб "Вашингтон Кэпиталз" накануне выбыл из борьбы в Кубке Стэнли? Один из лучших игроков североамериканской лиги примчался буквально в последний момент и накануне вечером выглядел полусонным. "Разбудил" его только прямой вопрос одного из российских журналистов: "Вы понимаете, что, возможно, приехали всего на один матч?". "Ови" ответил резко, совсем не с той интонацией, которой учат общаться звезд с журналистами за океаном, хотя и не нахамил: "Значит, будем стараться играть больше матчей". Кто ж знал, что ему сразу по прилету так накаркают.

По большому счету, у сборной России сегодня на площадке не получалось ничего. Состав американцев, который, к слову, также не блистал звездами, "катал" соперника, иногда забивая совершенно необязательные, а, скорее, курьезные шайбы. Более того, стоит учесть еще и тот факт, что за американскую команду выступали игроки, не достигшие даже 19-летнего возраста. Те, которые в апреле, на юношеском чемпионате мира в столице будущей Олимпиады, в Сочи, лишь в финале уступили команде Канады. В таком силовом виде спорта, как хоккей, возраст играет очень большую роль. Тем более, на таком высоком уровне. Однако, россияне не воспользовались даже этим преимуществом.

Потерпеть менее чем за год до Олимпиады ТАКОЕ поражение – слишком чувствительный удар для имперских амбиций РФ. Тем более, что касательно хоккейного турнира в Сочи, в Кремле двух мнений и быть не может – только победа. И тренерскому штабу команды во главе с Билялетдиновым в ближайшие дни придется ой как не сладко.

Возможно, любое другое поражение с разницей в одну-две, максимум, три шайбы в далекой Скандинавии, в Москве бы просто не заметили. В конце концов, даже российские СМИ перед началом турнира наперебой твердили, мол, здесь нам делать нечего. Дескать, поэкспериментируем и поедем домой. Но, во-первых, это не «любое другое» поражение, а от «злейших врагов» - американцев, а, во-вторых,и сами американцы-то играли не основой.

В общем, как говаривал в пору своего премьерства Виктор Черномырдин: "Хотели как лучше, а получилось, как всегда". Куда красноречивее сегодняшний результат прокомментировал еще один звездный российский хоккеист наивысшего уровня Илья Ковальчук: "Мы прос…ли этот матч. Не понимаю вообще, что мы делали на площадке, особенно, в первом периоде. Столько ошибок… В большинстве умудрились пропустить», — отметил нападающий.

Впрочем, ждать какой-то особой кары Билялетдинову также вряд ли стоит. Победа годичной давности гарантировала ему место в олимпийской команде независимо не от чего. Во всяком случае, так утверждал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. И вряд ли кто-то именно сейчас решится на радикальные меры. Все-таки, до Игр осталось всего ничего, а с сильнейшими игроками, как показывает опыт, у Билялетдинова получается гораздо лучше, чем сегодня.

Накануне жестокого поражения вратарь россиян Илья Брызгалов в одном из интервью отметил, что с большим пониманием относится к деятельности Иосифа Сталина. И вообще ему симпатизирует. Мол, времена тогда были тяжелые и иначе вождь поступить не мог. "Хотя, конечно, и не без перегибов", - беседуя с журналистами, рассуждал вратарь. Сегодня он пропустил четыре из восьми голов от американцев. После чего был заменен. Как сказали бы в иные времена, с позором изгнан с площадки.

Эх, как говорят фаны русской команды, Сталина на него нет.

Кирилл Стадниченко