Попов: трагедия «чужака»

История знает немало примеров, когда достаточно умные и профессиональные люди оказывались не в то время и не в том месте, заслужив, в итоге, проклятия – как современников, так и потомков. Хотя при других обстоятельствах они оставили бы достаточно успешный след в истории. Так произошло, к примеру, с интеллектуалами-руководителями Центральной Рады и УНР из-за их нерешительности и непоследовательности. Похоже, подобная участь может постигнуть нынешнего главу КГГА Александра Попова.

Помнится, начиная с 2006 года, бывший мэр Комсомольска Александр Попов считался одним из лучших специалистов и спикеров Партии регионов в сфере ЖКХ. Говорил толково, по делу. Став министром в Кабмине Януковича, предлагал здравые реформы. Попов в первую очередь старался позиционировать себя хозяйственником, а не политиком. Что нравилось как Виктору Януковичу, так и избирателям. Ну, и главное – Попов имел реальный опыт управления городом и модернизации его коммунального хозяйства.

И, возможно, получив в 2010 году вновь должность министра ЖКХ, Попов смог бы довести до конца хотя бы одну из намеченных реформ. Тем самым, подтвердив на практике, что новая власть действительно кардинально отличается от предыдущих реформаторов, обещавших «украинский прорыв».

Но кадровый голод на «скамье запасных» власти и политическая целесообразность призвали Попова в большую политику. А именно – на должность главы КГГА.

Перед Поповым была поставлена наполеоновская задача – сделать традиционно оппозиционный Киев, некогда место зарождения Майдана, более-менее лояльным к власти. И не позволить столице стать плацдармом для оппозиции в будущей президентской гонке. Иными словами, от Попова требовалось за несколько лет построить социализм (или «покращення») в отдельно взятом городе, поскольку заранее было понятно, что в условиях перманентного экономического кризиса в стране и мире быстрого успеха в масштабах страны достигнуть не получится.

Если оценивать план власти еще глобальнее, то из Попова планировалось сделать второго мэра Омельченко, деполитизировав власть в столице. И для решения поставленных перед Поповым задач были брошены все силы и ресурсы.

Но что же пошло не так? Почему прекрасный теоретический план по политическому «захвату» Киева провалился?

Первое – отказ от взятых ключевых обещаний и самоустранение внешнего врага. Попов был «чужаком» для Киева. Но его стартовые позиции оказались достаточно неплохими. Даже не смотря на членство в Партии регионов.

Киевляне, добровольно избрав сами себе на голову два раза мэра Черновецкого, уже давно ждали избавления от «космического» ига. Поэтому агрессивная политика, которую повел новоназначенный глава КГГА против мэра, вызвала только позитивные эмоции и поддержку. Превращение должности мэра в фактически представительскую (ограничение надоевшего всевластия Черновецкого), громкие разоблачения о многомиллиардых аферах «молодой команды», обещание вернуть розданную киевскую землю, остановить хаотическую застройку и наказать виновных – пришлись по душе столичным обывателям. Казалось, наконец-то будут наказаны коррупционеры, остановлен беспредел, который развели «оранжевые». Однако вскоре все стихло. И постепенно киевлянам стало понятно: вся шумиха вокруг Черновецкого является обычным переделом собственности. Возможно, сам Попов планировал не так. Но вышло – как всегда. И это был первый «звоночек».

Впрочем, Попову удавалось еще почти два года частично проецировать разочарование киевлян на мэра, в сознании которых Черновецкий на посту мэра продолжал тормозить реформы. Но Леонид Михайлович оказался еще тем тертым калачом. И, когда шумиха вокруг земли поутихла, решил больше не служить «громоотводом». Поэтому сначала просто исчез, а потом – написал заявление об отставке, тем самым, оставив Попова один на один с киевлянами. А, значит, – теперь только Попову пришлось отвечать за все свои промахи. Собственно, с этого момента ситуация и начала ухудшаться для власти.

К сожалению для Попова, огромный мегаполис Киев – это Украина в миниатюре. Ему пришлось впервые столкнуться со всем набором проблем, характерных для страны уже много лет. Включая и ментальные особенности жителей большого города. Реформы как-то сразу забуксовали.

Можно красиво рассуждать о том, что необходимо устанавливать тепловые счетчики в домах для экономии отопления. Но почему-то счета за отопления оказываются значительно выше, чем были раньше.

Можно обещать коммунальный рай вместе с созданием ОСМД, однако киевляне не горят желанием это делать. Инстинктивно понимая, что таким образом власть старается увильнуть от своих обязанностей и переложить их на граждан.

Можно поднять тарифы на отопление и даже сделать скидку, но при этом так и не дать ответ: а почему киевляне должны платить больше?

Можно увеличить в разы квартплату, но лампочки в подъездах не горят.

Можно пытаться реформировать медицину, но за лекарства и услуги врача по-прежнему приходится платить со своего кармана.

Можно начинать гигантские многомиллиардные инфраструктурные проекты в стиле БАМа, но при этом почему-то весенние дороги в Киеве – как после бомбежки.

Можно долго рассказывать о закупленной снегоуборочной технике, но первый же сильный снег полностью парализует огромный город.

В общем, многие обещанные Поповым реформы оказались на практике половинчатыми, вызывая только раздражение и разочарование среди населения, ожидавшего большей эффективности от анонсированного хозяйственника. Хотя в масштабах Комсомольска данные реформы и можно было бы реализовать. Но Киев – не Комсомольск.

Также киевляне в течение последнего года начали четко ощущать, что Попов старается все больше претендовать на мэра «всех бабушек и бюджетников». То есть – идти по проторенной Черновецким дорожке. Что также коробит здравомыслящих киевлян и отдаляет от них потенциального мэра. Да и бабушки уже не те, как показали парламентские выборы в Киеве.

Ключевая проблема Попова – отсутствие своей команды и молчаливый саботаж его указаний на уровне глав районов и руководства коммунальных предприятий. Поэтому сколько бы красивых слов о реформах Попов не говорил, реализовывать их просто некому, а это – прямая дорога из практика в теоретики. Кстати, как бы не смеялись над Черновецким, но он пришел со сплоченной командой, которая знала, что хотела. И добивалась желаемого. Правда, заботы о горожанах в списке их задач не было.

В последние дни рейтинг Попова плотно укрыт снегом. Хотя, объективно говоря, его личной вины в происходящем коллапсе нет. Просто система управления городом не работает в целом, как и во всей стране. Да и жители столицы всячески «помогли» власти, паркуясь вдоль дорог и массово выехав на машинах в снегопад.

Что же ждет Попова дальше? Вероятно, это решат за него великие. Или оставить главой КГГА до 2015 года, или – таки бросить на амбразуру, кандидатом в мэры... Не исключено, что его даже снимут в угоду политическим интересам.

В любом случае, Попову уже вряд ли стать любимцем киевлян и придется смириться со статусом засланного «генерал-губернатора». И в этом трагедия человека, который хотел делать реформы, но попал в «мясорубку» большой политики. Очутившись не в то время, не в том месте…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»