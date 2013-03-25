Операция «самоорганизация»

Если и в самом деле главная и глобальная задача каждого современного государства – воспитать личную ответственность в каждом гражданине, то украинская власть справляется с ней блестяще, что и доказала, устроив показательный экзамен столице на минувших выходных.

Экзамен есть экзамен, шпаргалок в виде помощи от власти не последовало. Посему и киевская власть, и премьер-министр всю пятницу не подавали нам руки помощи: «самі, любі, самі!». И градоначальник тоже не просто так уехал в пятницу не то на футбол в Варшаву, не то в Вену на празднование юбилея свадьбы. И правительство молчало не зря. И оппозиция железным решением воли не участвовала в спасении города от коллапса. Это же экзамен!

И кажется, мы все вполне справились. Уровень саморегуляции у жителей и гостей столицы оказался на неожиданной высоте. Лишь благодаря личной ответственности каждого удалось пережить ночь с пятницы на субботу: сами практически без общественного транспорта добирались домой; сами вырывались из многокилометровых пробок, разрезая отбойники; сами регулировали движение на дорогах; сами предлагали и принимали помощь, раскапывали автомобили, делились бензином, подвозили тех, у кого нет авто; были друг другу и вместо ГАИ, и вместо МЧС, и вместо ЖЭК, и даже вместо скорой помощи кое-где.

Всего за три дня наладили многое – бригады по откапыванию авто стали предлагать услуги в Интернете, за 50 гривен стало возможным пригласить трактор убрать снег, почти моментально возникли группы волонтеров, предлагающих безвозмездную помощь: обогреть, вытащить, подвезти и т. д. Проблемой осталась только доставка хлеба в магазины во всех районы города и вывоз мусора. Правда, полагаю, что решение этих проблем – вопрос времени. Затянись снежные бури на недели, предприимчивые украинцы и тут бы нашли выход.

И, заметьте, не понадобилось никакого пресловутого «гетьмана», чтобы обеспечить базовые потребности каждого. Взаимовыручка и ответственность за тех, кто рядом, вытеснила желание выпендриться и покомандовать. Правда, ворчливый Николай Янович оценил работу в городе на троечку («слава богу, что никто не умер»), но это, скорее, завышенная оценка городским чиновникам, чем заниженная горожанам. Словом, если б этих выходных не было, их бы стоило придумать, чтобы проверить, способны ли мы сплотиться и самоорганизоваться в нужный момент. Оказывается, еще как способны.

Кстати, такие же испытания прошли на минувшей неделе и жители других городов Украины – никто нигде не сдался, каждый убрал свой метр города и позаботился о своих близких (правда, в отличие от Киева, в некоторых городах мэры бессовестно помогали населению справиться с неожиданной зимой).

Единственное, что несколько смущает в этом всем, это вполне резонный вопрос – а зачем, собственно, такому ответственному и самостоятельному населению столь беспомощное, бесполезное и очень дорогое руководство?

P. S. Внимание! Следующий экзамен – в виде глобального потопа – состоится в Киеве ориентировочно в первые дни апреля. Готовьтесь заранее, пожалуйста!

Анастасия Береза