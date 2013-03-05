Любовь с детства

В начале 2013-го на четырех ведущих телеканалах страны закрыли спортивные новости. За ненадобностью. Мол, рейтинги не высоки. А ведь было время…

Я воспитывался, в моем понимании этого слова, во второй половине 80-х. Тогда главной программой страны, в которой я жил, было «Время». И хоть я мало что смыслил в таких понятиях как посевная, битва за урожай и гонка вооружений, но один элемент этой программы впитался в меня на всю оставшуюся жизнь. Нина Еремина и Владимир Маслаченко, Георгий Саркисьянц и Владимир Перетурин вели новости спорта. Много лет, пока буржуазные соревнования не были доступны для простого советского телезрителя, короткие 20-30 секундные ролики с Уимблдонского теннисного турнира или голы финала Кубка европейских чемпионов по футболу были такой же заоблачной фантастикой, как спустя несколько лет жвачки «Дональд» или какие-нибудь другие модные штучки.

Это сейчас у меня дома спутниковая тарелка, настроенная на российский два десятка специализированных каналов (даже по разным видам спорта) и отечественное ТВ мне как-то по барабану. А о том, что новости спорта убрали с четырех каналов, мне сообщили обеспокоенные коллеги в Интернете и соседка по рабочему кабинету, у которой сын занимается хоккеем. Мне это действительно по барабану. Возможно, и моему ребенку. А другим?..

Я воспитывался на профессионалах своего дела, которые много лет сражались на аренах ведущих стран мирового спорта, а потом с такой же самоотверженностью рассказывали телезрителям, лишенным прелести лицезреть это все воочию, как там всё… В Уимблдоне и Париже, Нью-Йорке и Чикаго (марафон) и прочих местах, где проходят знаковые соревнования во многих и многих видах спорта. Я это в себя впитал. Потом ходил в разные секции. Футбол, фигурное катание, гребля, теннис… Получалось мало чего. В итоге, стал в меру упитанным, но…

Не потерял главного. То, что в меня заложили с детства, осталось раз и навсегда. Я любил и люблю спорт. И буду любить. Пусть, сейчас уже не практически, а лишь теоретически. Но в выходной, когда жена и дочка сидят практически на голове, я нахожу время совершить пробежку хотя бы к телевизору, где два десятка профильных каналов расскажут мне обо всем, и периодически строчу новости на ленту УНИАН. Далеко не все соревнования туда попадают, так как не везде украинцы в фаворе, но стараюсь выбирать самое лучшее. Биатлон, из-за мелких деталей которого мы уже заочно враждуем с коллегой из Сум, лыжи, хоккей, футбол, баскетбол… Это все действительно интересно. И полюбить это просто так невозможно. Это как химия, или, ну, не знаю, геометрия, например.. Оно должно быть тебе дано. А еще к этому должны привить любовь с детства. Мне привили. Советские спортивные комментаторы любили свое дело, любили своего зрителя, рассказывали обо всем с настоящим профессионализмом, знанием и, что самое главное, желанием.

Сегодня – бизнес. Евро закончилось, а, значит, закончился спорт. Нет, он еще обязательно вернется. В 2015-м, когда будет Евробаскет, а, возможно и в 22-м, если «пробашляют» Олимпиаду. Но… Но почему-то в той же России, где «пробашляли» Сочи и чемпионат мира по футболу, все это кому-то нужно? Новости спорта есть на всех федеральных каналах, а на местном ВГТРК, показывают не только биатлон, как на Першому, а и все остальное. Да и причем тут Россия. Спортивные новости в телевизоре есть по всему миру. В Италии, Испании, Франции, Америке, Австралии. На кого там мы сейчас равняемся? И велоспорт, и волейбол, и борьба – что только не интересно европейцу и американцу с хорошей рекламой и качественной подачей в новостях и трансляциях.

У нас практически нет классных комментаторов, почему я и не смотрю отечественное ТВ. Но это – не тема данной колонки. Об этом отдельно.

А дело все в том, что у нас просто нет культуры потребления спорта. Нет, и все. Людям интересен футбол и Кличко. Не бокс, а именно Кличко. И не потому, что так повелось издревле, как меня многие убеждают. Нет. Появился телеканал «Хоккей» и люди вспомнили о том, что у нас действительно есть «Сокол». Или был. Уже не важно. Пару лет назад на матчах чемпионата мира (пусть и во втором по значимости дивизионе) трибуны Дворца спорта ломились так, что я невольно вспомнил: в 1984-м, когда мне было 9 лет, так ходили на «Сокол», будущего бронзового призера Союза. И я ходил с отцом, который сейчас вдруг вспомнил, что есть не только футбол и Кличко.

Пример яркий, но одиночный. Глобальная тенденция не та. Ведь специализированный канал доступен далеко не всем. Те же, которые доступны, нынче закрывают новости спорта. Рейтинга нет.

Кирилл Стадниченко