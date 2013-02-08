Антитабачный итог: опять ничего не вышло

Известно, что самые лучшие идеи и безотказные инструменты, эффективно работающие в европейских, и не только, странах, плохо приживаются на украинской почве. Очередное доказательство – антитабачный закон, запрещающий курение в общественных местах, включая кафе и рестораны, который вступил в силу в конце прошлого года. Призванный очистить воздух в стране, он, кажется, не только накалил отношения между курящими и «не», но и изрядно подпортил обеим сторонам настроение.

В середине декабря прошлого года воодушевленные некурящие, отвоевавшие, наконец, право дышать чистым воздухом в местах общепита, с удивлением обнаружили, что много где – по-прежнему курят. В итоге, им приходится либо ссориться с правонарушителями, либо вызывать милицию, которая – не в восторге от прибавившейся работы, либо злиться на беспомощный персонал, либо уходить. Испорченное настроение гарантированно. А хотелось просто выпить пива (съесть пирожное с кофе, пообедать, провести встречу и т. д.).

Курильщикам тоже не радостно – среди них, как ни странно, оказалось много законопослушных людей. Курить там, где нельзя, им не по себе, на улице перед входом – холодно и неуютно, на ходу – неприлично и радости никакой, в квартире – дети. (Чуть больше повезло владельцам авто – там курить пока еще можно).

Много хорошего новый запрет обещал принести сотрудникам заведений общепита. Действительно, некоторые из них перестали дышать табаком, но многим пришлось выслушивать бесконечное недовольство курящих клиентов и, что еще хуже, лавировать между «принесите все-таки пепельницу» и «немедленно вызовите охрану!». Хорошей иллюстрацией к этому стал рассказ одного из народных депутатов, опубликованный на его странице в Фейсбук: «Дорогой ресторан в центре Киева. Время ланча. В зале нагло курит группа молодых людей и их длинноногие спутницы. Зову официантов – они бессильно разводят руками, прошу привести охрану и дать книгу жалоб, прибегает администратор, начинает плакать и просить этого не делать – у нее ребенок маленький, а за жалобу могут уволить. Пришлось уйти. Настроение испорчено на весь день».

Впрочем, и сами парламентарии оказались не совсем готовы к столь прогрессивному шагу – они не только до сих пор не закрыли курилки даже в парламенте, но и тут же бросились на попятную – например, народный депутат-внефракционщик Лев Миримский уже поспешил зарегистрировать законопроект, частично разрешающий курение в заведениях частной формы собственности. Да что там политики, традиционно пренебрегающие общими правилами, даже журналисты, казалось бы, самый сознательный слой общества, оказались не готовы отказать себе в привычке покурить, не покидая теплых стен и крыш – до сих пор дымят не только в туалетах Кабинета министров, но и, вполне открыто, во все еще существующей курилке парламента.

Относительную «пользу», правда, получили правоохранители. Похоже, у них теперь появилась дополнительная статья заработка, ведь хозяевам заведений приходиться платить им за отсутствие реакции на жалобы некурящих клиентов. По неофициальной информации владельцев ресторанов и кофеен, каждый «неприезд» милиции на вызов обходится около тысячи гривен, в регионах – меньше. Больше всего пострадали заведения, изначально задуманные как клубы по интересам именно для курильщиков – кальян-бары и сигарные дома. Часть из них перешла в полулегальный режим, часть платит штрафы – немалые.

Получилось, что и эта, вполне назревшая и цивилизованная норма, воплотилась у нас в самой извращенной форме, сделав козлами отпущения именно бизнес и породив новый коррупционный механизм.

Впрочем, главное – в другом: за последние несколько лет в стране был принят целый ряд современных антитабачных мер: запрет рекламы табачных изделий, устрашающие картинки на сигаретных пачках, неоднократное повышение акцизов на табачные изделия и т.д..

При этом прибыли табачных компаний, по официальной статистике, несколько снизились, однако, в стране по-прежнему считается нормой курить на остановках общественного транспорта, в подъездах жилых домов, на территории детских площадок и школ, сигареты поштучно продолжают продавать по всей стране, начиная с подземного перехода на Майдане Независимости, а по уровню употребления сигарет несовершеннолетними мы по-прежнему – в мировых лидерах. Значит, опять ничего не вышло?