Правительство Азарова: террариум или серпентарий

Перестановки в правительстве, случившиеся накануне нового года Змеи и ставшие наиболее масштабными за время пребывания Януковича у власти, породили немало предположений об особенностях будущей работы правительства. С формальной точки зрения у новых министров и вице-премьеров было 100 дней на раскачку, но реалии оказались другими.

Для лучшего понимания ситуации стоит напомнить, что оценки президентом экономической ситуации носят в последнее время крайне переменчивый характер. Иногда Виктор Янукович с радостью констатирует успехи, которые трудно разглядеть не вооруженным статистическими выкладками глазом, а порой критикует недостатки в работе Кабмина с таким задором, словно чиновники получили министерские портфели в обход президентской канцелярии, и глава государства вынужден их терпеть. Реалии неутешительны – уровень благосостояния населения растет исключительно в сознании Николая Азарова, золотовалютные резервы существенно сократились, а предпринимательская инициатива предпочла затаиться до лучших времен.

Публичный разбор полетов правительства на заседании Комитета экономических реформ принес немало приятных минут недоброжелателям Николая Азарова, которому публично досталось на орехи. Николай Янович отреагировал по принципу компостера, на ближайшем заседании правительства устроив моральный террор собственным подчиненным. Любопытно, что фигурой, стабильно избегающей критики, остается первый вице-премьер Сергей Арбузов, позиция которого в правительстве напоминает Робин Гуда – чиновник действует по какому-то личному плану, практически не появляясь в публичной плоскости. Сергей Геннадиевич то ли забыл, то ли не осознал, что должность первого зама премьера предполагает активное участие в принятии правительственных решений. Путь к премьерскому портфелю отнюдь не усыпан розами.

Буквально через неделю парламентские каникулы закончатся, и правительству предстоит проводить через парламент разнообразные законопроекты. Обращаться каждый раз за помощью к «Петровичу» (секретарь СНБО Андрей Клюев владеет секретами мобилизации парламентского большинства) – несолидно, а договариваться раз за разом с капризными мажоритарниками – утомительно и не всегда продуктивно. Новая редакция правительства Азарова рискует повторить проблемы старого состава Кабинета Министров, который под взмах руки Михаила Чечетова в верховной раде проталкивал ворох законов, потом скопом оказывавшиеся под резаком президентского вето. Это в лучшем случае. В худшем – табло системы «РАДА» не будет показывать 226+, как бы не изощрялись правительственные докладчики в красноречии. Ничего удивительного - медовый месяц в отношениях правительства и парламента завершился. У Партии регионов нет устойчивого большинства, а коммунисты любят демонстрировать принципиальность в самый неподходящий момент.

Еще одна проблема для правительства – постоянный политический кризис, который вольно или невольно мобилизует оппозиционеров, лишая кабминовских уговорщиков возможности точечно склонить на свою сторону того или иного представителя оппонентов. Так что в 2013 году Кабинет Министров ожидают не только рекордные выплаты по внешним долгам, но и расплата за известную принципиальность главы государства в отношениях с оппозицией. При этом не лишним будет напомнить, что правительство и не пахнет коалиционностью – в нем по-прежнему на первых ролях и при министерских портфелях представители Партии регионов. Ее лидеры утешились 30-процентными результатом на парламентских выборах 2012-го, хотя сегодня для власти куда важнее изменения, которые позволят Виктору Януковичу выиграть президентские выборы в 2015-м. На сегодняшний момент «волшебной мошны», из которой можно достать элементы благосостояния для миллионов избирателей, не видать.

Стоит вспомнить, что на третью декаду февраля Виктор Янукович назначил утверждение программы действий правительства, которая в случае принятия парламентом дает членам Кабмина иммунитет от увольнения на целый год. Но до внесения на рассмотрение законодателей программа должна пройти президентскую экспертизу. С политической точки зрения главе государства необходима амбициозная программа, но отечественная экономика вряд ли способна выжать из себя сегодня больше, чем сохранение нынешних позиций. Поэтому внушительный и статусный документ может стать очередной «желтой карточкой» для Николая Азарова, которую продемонстрируют в присутствии его потенциальных сменщиков на посту премьера – так морковкой машут перед носом у осла, чтобы он двигался быстрее.

Главное отличие террариума от серпентария заключается в том, что в серпентарии змей не просто содержат, но и берут у них яд, заставляют приносить пользу. Способен ли Виктор Янукович, указами которого назначаются все члены Кабинета Министров, обеспечить эффективную исполнительскую дисциплину? Насколько реальной окажется характеристика «младореформаторы», которую активно приклеивают к Сергею Арбузову и его соратникам в правительстве? Какие преобразования ощутят украинцы, сумев оценить их как позитивные? Способно ли правительство работать не в режиме пожарной команды, а опираться на поддержку населения, завоеванную реальными достижениями, очевидными для всех?

…Ответы на эти вопросы власти необходимо дать как можно быстрее, поскольку страна балансирует на грани падения в экономическую пропасть.

Евгений Магда