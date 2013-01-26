Недалеко от Торонто столкнулись до 80 автомобилей
08:18, 26 января 2013Разное
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В Канаде на одной из трасс недалеко от Торонто этой ночью столкнулись от 60 до 80 автомобилей.
Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местные СМИ и полицию, в результате серьезно пострадали не менее пяти человек, десятки автомобилистов получили различные травмы и ушибы.
Как отметили в полиции, одна из причин такого массового затора - тяжелые погодные условия, в частности, сильный снегопад.
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