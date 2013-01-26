Недалеко от Торонто столкнулись до 80 автомобилей

Как сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на местные СМИ и полицию, в результате серьезно пострадали не менее пяти человек, десятки автомобилистов получили различные травмы и ушибы.

Как отметили в полиции, одна из причин такого массового затора - тяжелые погодные условия, в частности, сильный снегопад.