ГАИ просит водителей не зевать следующие три дня

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, по информации Гидрометцентра Украины, 15-17 января на территории государства местами туман, мокрый снег, на дорогах гололедица.

Так, 15 января ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м; в западной части местами порывы ветра 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах местами сильные осадки, ночью и утром налипание мокрого снега, гололед.

16-17 января - мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, лишь 16 января в восточных областях, Приазовье и в Крыму, днем 17 января в западных областях без существенных осадков.

14-16 января в высокогорье Закарпатской области сохраняется, а 15-16 января в горных районах Львовской области ожидается опасность схода снежных лавин.

Госавтоинспекция призывает водителей к неуклонному соблюдению Правил дорожного движения. Во время сильных осадков, тумана необходимо двигаться с ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.