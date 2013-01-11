Из воинской части украли 2,5 км рельсов

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крымского региона, представители частной фирмы в августе-октябре 2012 года обманом провели демонтаж железнодорожного полотна возле санаториев в прибрежной зоне, принадлежащей воинской части. Недостача обнаружилась в ходе недавнего аудита.

Евпаторийская прокуратура по надзору за исполнением законов в военной сфере на этой неделе начала расследование по факту продажи 2,5 километров рельсов с территории воинской части. Нанесенный ущерб составляет 1,2 млн грн.

Расследование начато по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или группой лиц). Прокуратура внесла данные о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований и поручила расследовать дело милиции.