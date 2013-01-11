Осуждены три "черных археолога"
00:46, 11 января 2013Разное
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В Винницкой области осуждены к одному году лишения свободы трех «черных археологов», которые занимались незаконными поисками военных трофеев и сбытом взрывчатых веществ.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители задержали злоумышленников – жителей города Могилев-Подольский в 2011 году при попытке сбыта 8 кг тротила.
В ходе досмотра личных вещей задержанных в верхней одежде одного из них были обнаружены электродетонатор, револьвер неустановленного образца и боевая граната Ф-1.
Кроме того, в результате обысков, проведенных сотрудниками СБУ в помещениях задержанных, был обнаружен и изъят еще 21 кг подготовленной к сбыту взрывчатки, выплавленной из снарядов времен Второй мировой войны.
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