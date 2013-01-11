Осуждены три "черных археолога"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители задержали злоумышленников – жителей города Могилев-Подольский в 2011 году при попытке сбыта 8 кг тротила.

В ходе досмотра личных вещей задержанных в верхней одежде одного из них были обнаружены электродетонатор, револьвер неустановленного образца и боевая граната Ф-1.

Кроме того, в результате обысков, проведенных сотрудниками СБУ в помещениях задержанных, был обнаружен и изъят еще 21 кг подготовленной к сбыту взрывчатки, выплавленной из снарядов времен Второй мировой войны.