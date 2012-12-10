При аварии такси погибли два пассажира

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ Донецкой области, 8 декабря в 23.10 в Петровском районе г. Донецка на ул. Петровского 23-летний водитель такси, управляя автомобилем «ДЭУ Ланос», на пересечении с ул. Ревякина, по предварительной версии, не принял меры по снижению скорости, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд сначала на одну, а затем и вторую осветительную опору.

В результате ДТП водитель автомобиля «ДЭУ Ланос» был травмирован, а два пассажира - 26-летняя девушка и 25-летний парень - погибли на месте происшествия.

Согласно данным управления, водитель такси не имел водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспорта и полиса гражданско-правовой ответственности.

Милиция проводит расследование случившегося.