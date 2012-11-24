Не менее 16 человек пострадали при взрыве в стриптиз-клубе

По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки газа в стриптиз-клубе Scores' Gentlemen Club. Близлежащие здания серьезно пострадали, во многих выбиты окна, а само увеселительное заведение разрушено взрывом до основания, передает РИА Новости со ссылкой на издание Republican.

По словам сотрудников клуба, запах газа ощущался в заведении в течение нескольких дней, а в пятницу стал особенно сильным. За несколько минут до происшествия менеджер клуба заметила дым и с криком "Мне все равно, разделись вы или нет, все на выход!" заставила персонал покинуть здание. Именно ее быстрая реакция спасла сотрудниц и посетителей - почти сразу после того, как все вышли на улицу, произошел взрыв.

Жители квартала были эвакуированы, на место взрыва прибыли несколько пожарных машин и карет скорой помощи и мэр города. Пострадавшие доставлены в больницы, серьезных травм никто из них не получил.