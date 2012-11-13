Российская полиция требует от днепропетровского путешественника покинуть страну

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь путешественника Оксана Олейникова.

«Только что С.Гордиенко прислал мне SMS-сообщение о том, что его отпустили из отделения полиции города Грязовец. Гордиенко сказал, что штраф в сумме 2 тысячи рублей за нарушение правил пребывания на территории России за него заплатил старший лейтенант полиции указанного отделения Симон Кокорин», - сообщила О.Олейникова.

По ее словам, неизвестно, что путешественник будет делать на территории России в дальнейшем, поскольку денег на возвращение в Украину транспортом С.Гордиенко не имеет.

Как сообщал УНИАН, сегодня в городке Грязовец Вологодской области Российской Федерации местная полиция задержала днепропетровского путешественника Сергея Гордиенко с мотивацией «Нарушение правил пребывания на территории РФ».

По словам пресс-секретарь путешественника О.Олейниковой, путешественник сообщил, что ему инкриминируют нарушение режима пребывания на территории России, ему выписан штраф в 2 тысячи рублей.

«В полиции требуют, чтобы я прервал свое путешествие и немедленно покинул территорию России», - цитирует пресс-секретарь С.Гордиенко.

По словам О.Олейниковой, у С.Гордиенко нет денег, поэтому он вряд ли в состоянии купить билет на какой-либо вид пассажирского транспорта и покинуть Россию.

О.Олейникова также отметила, что на этой неделе днепропетровский путешественник планировал дойти до города Ярославль, откуда по реке на собственном плавсредстве добраться до Азовского моря, и таким образом вернуться в Украину.

Справка УНИАН. С.Гордиенко стартовал 16 января 2012 года с одиночной экспедицией «Восточная Европа: Азов - бассейн Северного ледовитого океана – Азов» из поселка Седово Донецкой области. С.Гордиенко посвятил свое путешествие 100-летию первой российской экспедиции на Северный полюс, которую возглавил Георгий Седов. Экспедиция проходит без использования каких-либо автотехнических средств по маршруту Украина, поселок Седово – Харьков, далее Россия – Новгород – Кемь - Соловецкие острова и Онежский полуостров, Белое озеро – река Волга – Финляндское водохранилище – река Дон – Азовское море – поселок Седово.

Основная цель экспедиции – подготовка к трансконтинентальному одиночному переходу на Северный полюс, который С.Гордиенко запланировал на 2014 год.

Согласно миграционным правилам России, без временной регистрации граждане других государств могут находиться на территории страны в течение 90 дней.