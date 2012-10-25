Мусульмане начали праздновать Курбан-Байрам

Праздник наступает в 10-й день месяца Зуль Хиджа. Часть мусульман (среди которых, например, жители Турции) начала праздновать сегодня, часть (к примеру, Саудовская Аравия) - завтра. Это связано с фазой луны.

Духовное управление мусульман Крыма первым днем праздника объявило 25 октября, ссылаясь на решение Стамбульской конференции 1978 года, определившей начало лунного месяца.

Между тем, часть мусульман полуострова, среди которых сторонники партии "Хизб-ут-Тахрир", начнут праздновать завтра, ориентируюсь на паломников, которые 25 октября поднимутся на гору Арафат, а совершат праздничный намаз и принесут в жертву животных - 26-го.

В Курбан-Байрам верующие идут в мечети, где совершают намаз, а также проводят заклание животного: барана или корову. Мясо делят на три части: одну оставляют себе, другую - нуждающимся, третью дарят родственникам и соседям.