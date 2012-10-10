Вот-вот – и в Таможенном союзе!

Заявление премьер-министра Николая Азаров о том, что Россия обещает Украине в обмен на вхождение в Таможенный союз снизить цену газа до 160 долларов за тысячу кубов, впервые откровенно продемонстрировало планы власти поменять интеграционный вектор. То есть, в массы брошен своего рода пробный шар. Остается дождаться: отобьют или примут.

Впрочем, от реакции украинцев в этом деле ничего не зависит. Да и власть, скорее всего, давно определилась – ей просто мешает крупный бизнес. Оно и понятно, зачем, к примеру, Ахметову или Пинчуку Таможенный союз или Евразийский, которые подразумевают российскую экспансию в широком смысле слова? Ведь это – дерибан столь долго и тщательно выстраиваемого под себя рынка, причем не в их пользу... Вот наши рулевые и раздумывают который год, как бы все провести наилучшим образом. Ведь без поддержки финансово-промышленных групп удержаться у штурвала они не смогут. Так что надо: чтоб и волки (олигархи) целы, и овцы (народ) довольны.

Азаров, стоит признать, пытался завуалировать главное телодвижение «верхушки» следующим образом: «…присоединение к Таможенному союзу в целом отвечает национальным интересам Украины, так как около 40% международного товарооборота Украины приходится на страны, входящие в ТС», хотя, с другой стороны, 30% товарооборота приходится на страны Евросоюза и, по этому, по словам того же Азарова, присоединение к зоне свободной торговли с ЕС и политическая ассоциация с ЕС – «это отвечает национальным интересам». Тоже отвечает, в общем.

Если прослушать эти два мессиджа, не вдумываясь, получается эдакий полунамек – якобы это мы раздумываем, каким интересам больше «ответить» и к кому присоединится, а вероятные кандидаты на присоединении – дожидаются наших действий.

Что касается экономической составляющей, то она неоднозначна. На самом деле Таможенный союз несет не меньшие перспективы, чем европейская ассоциация. Изъяны есть и в первом, и во втором случае. Дело как раз в другом – политическом – аспекте.

Никуда не деть условия ЕС для подписания Соглашения о свободной торговле. Среди них – усиление верховенства права, обеспечение уважения к правам человека, а также прекращение преследования оппозиции. Лидеры оппозиции, надо отметить, пока что сидят в тюрьме, и ради какого-то ЕС в работу отечественной судебной системы никто, судя по всему, вмешиваться не планирует. Представители Старого Света, наивно полагая, что могут пряником в виде евроинтеграции играть в принуждение к демократии с нынешней Украиной, также от своих условий не откажутся. Посему, уже давно понятно, что Соглашение с Европой нам пока что не грозит. Как минимум – по политическим причинам. Это означает, что, на самом деле, решение двигаться в сторону ТС – вместо ЕС – уже неизбежно для нынешней власти. И лишь некое ощущение того, что прямой отказ от евроинтеграции выглядит как политическое фиаско, не дает открыто говорить об этом.

В этой ситуации хотелось бы напомнить – что такое зависеть от России – мы уже прочувствовали. А вот зависимость от ЕС –фактически, Германии и Франции – осознаем на мировой практике. К примеру, как бы не ругались Берлин и Париж по поводу несостоятельности Греции или Кипра, но помощь им оказывают. Хотя, например, Москва и Минск, которых так крепко сплотил Таможенный союз, на грани очередной войны – нефтяной. Не говоря уж о том, что, при таком мощном партнере, как РФ, Беларусь все ниже и ниже опускается в рейтингах стран по экономическим показателям. Все потому, что, видимо, наднациональный орган ТС, который, увы, основан не на паритетных условиях – большинство кресел занимает «старший брат» - сосредоточен на перспективах только России. В этом и есть главная фишка интеграции на Восток.

Ответ на вопрос, когда же состоится вхождение Украины в ТС, достаточно прост – процесс уже идет. Следом за Зоной свободной торговли в рамках СНГ выйдет на финишную прямую и «активизация» сотрудничества. Скорее всего, все произойдет зимой, которую с нынешней ценой газа украинская экономика не переживет.

Для того, чтобы принять газ по 160 долларов, Украине нужен лишь повод от Европейского союза. Любой повод. И этот любой повод ЕС очень скоро может дать – например, 29 октября…

Нана Черная

