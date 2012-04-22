Порошенко вложил 6 миллионов в фонтан

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга основатель Фонда, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

22 апреля Фонтан Рошен возобновил свою работу после зимы, и была презентована новая шоу-программа.

По словам П.Порошенко, сегодня винничане смогут увидеть абсолютно новый фонтан.

«Мы можем утверждать, что фонтан стал настоящей визиткой не только нашего города, но и Украины. Недавно, будучи в Иордании с государственным визитом Король подарил мне книгу на арабском языке, изданную после посещения их специалистами Украины. В книге была единственная картинка, посвященная Украине, – это был наш винницкий фонтан», - отметил П.Порошенко.

В частности, как подчеркнул министр, за эту сумму была проведена модернизация фонтана: установлены три дополнительных лазерных системы, что значительно увеличивает количество спецэффектов и позволяет сделать его шоу-программу намного многообразней.

Кроме того, П.Порошенко отметил, что на Набережной Рошен в 2012 году были проложены дополнительные кабельные системы; установлены акустические системы и вспомогательные системы звука, позволяющие усилить качество и восприятие самой шоу-программы фонтана. Установлена и новая система орошения газонов, проведено благоустройство Набережной и почти завершено ее озеленение.

П.Порошенко также не исключает, что праздник открытия фонтана может превратиться в традиционный фестиваль.

Во время праздника перед гостями выступила группа французских воздушных барабанщиков Mobіlissimo, которые впервые в Украине презентовали свое шоу. Оно состоялось в воздухе на карусели, которая достигает 30-40 м над землей, и 16 барабанщиков, балансируя, дали музыкальное представление.

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Справка УНИАН. Самый большой в мире речной светомузыкальный фонтан на открытых водоемах и реконструированная Набережная Roshen были открыты 4 сентября 2011 года. Тогда на это торжественное действо собралось свыше 70 000 человек.

Расположенный в русле реки Южный Буг фонтан имеет длину 140 метров и высоту струи до 60 м, он оборудован лазерной установкой, позволяющей демонстрировать анимационные ролики непосредственно на струях фонтана.

Этот социально-культурный и инфраструктурный проект был полностью реализован за счет инвестиции Фонда Порошенко. Его общая стоимость превышает 70 млн грн.

С момента открытия 4 сентября и до закрытия сезона 2011 года - 15 октября уникальный винницкий фонтан посетили свыше 500 тысяч человек, а туристические фирмы Украины и зарубежных стран включили его в перечень туристических объектов.