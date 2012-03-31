Европейцы на границе показывают свое «фе» украинцам из-за нашей власти?

Почти два года нам рассказывают о том, что между ЕС и Украиной визовый режим будет упрощен. В прошлом году вступил в силу новый Визовый кодекс ЕС, согласно которому украинцам якобы должно было стать легче пересекать границы Шенгена. Однако на практике все выглядит иначе.

Мы писали о том, что венгры иногда предвзято относятся к украинцам с польскими визами. Но в настоящее время и другие страны Шенгена проявляют такую же предубежденность. В СМИ недавно писали о таком случае: украинцы со служебной визой поехали в Германию как туристы, и немецкая пограничная полиция аннулировала их визу. Мол, со служебной визой туристам в Германию ехать нельзя.

Справедливо возникает вопрос, чем польский Шенген отличается от немецкого или венгерского.

Пока нам не удалось добиться какого-то логического объяснения такому разделению ни в одном европейском посольстве или в Еврокомиссии. Дипломаты всех уровней будут рассказывать, что наличие визы еще не дает вам гарантий пересечения Шенгенской зоны. А также что пограничная полиция любой из стран имеет право самостоятельно решать, впускать ли на свою территорию гражданина не Шенгена.

Неужели сегодняшнее отношение европейцев к украинцам предопределено тем, что украинцы проголосовали за такую власть и терпят ее? Сами евродипломаты это отрицают. В то же время мы хорошо знаем, как Брюссель относится к Януковичу и его команде, которая хозяйничает в Украине по воле наших сограждан.

Сегодня все больше фактов свидетельствуют о том, что пограничные службы некоторых европейских стран неслучайно придираются к визам украинцев. Интересно, что таких проблем намного меньше с Италией или Испанией – там, как правило, не спрашивают, с какой целью вы пересекаете границу, если имеете служебную визу.

Дипломаты говорят, что когда у вас есть многократная служебная виза, но отправляетесь в туристическую поездку, - то должны отменить служебную и получить одноразовую туристическую. Потом – опять обращаться в посольство за служебной визой. Такой порядок, мол, выплывает из Визового кодекса.

В то же время Рафал Вольский, генеральный консул Республики Польша в Украине, которая выдает свыше 40% всех шенгенских виз украинцам, отрицает такую трактовку Кодекса.

- В визовом кодексе записано: каждое государство имеет право спрашивать о цели путешествия у граждан, которые имеют шенгенскую визу, выданную другим государством. Но если у вас, скажем трехлетний польский Шенген и вы хотите на пару дней посетить какую-то другую страну, например, выставку в Берлине, то я не вижу причины для аннулирования польской визы и получения немецкой визы на три дня. Так я понимаю Визовый кодекс зоны Шенген и логику этого объединения. Иначе логики нет.

Господин генконсул предлагает всем перед поездкой в любую страну Шенгена ознакомиться с веб-страницей ее пограничной службы или посольства, чтобы быть готовым ответить на вопрос типа: “А что вы делаете с польской визой в этой стране?” Также стоит иметь с собой какие-то подтверждающие документы, как то бронирование в гостиницы или приглашение.

Действительно, бывает так: если кто-то получил шенгенскую визу, то не всегда использует ее добросовестно. Например человек получает польскую визу, ездит по разным странам Европы, однако ни разу не посещает Польшу.

По словам генконсула, добросовестным считается такое использование визы, когда более чем половина поездок связана с Польшей (если это польская виза). А в идеале — если едете в какую-то страну, то лучше ехать через Польшу.

…У меня многократная польская виза, планирую поездку в одну из европейских стран, в которую буду ехать через Польшу. Хотя и дороже выйдет, но “добросовестно”.

Но очень не хочется верить, что все мы платим таким образом за власть, которую сами избрали.

Оксана Климончук