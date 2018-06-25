Венгры демонстрируют предубежденность к Украине и Польше?

Недавно мы с друзьями организовали себе туристическую поездку в Венгрию. Однако на границе нас ожидал неприятный сюрприз. У меня была польская мультивиза, с которой я несколько раз посетила Польшу, Испанию, Чехию, Германию, при этом, хочу отметить, ни разу у меня не было проблем при пересечении границы. Никогда у меня не требовали документального подтверждения, куда я еду и зачем.

Однако венгерские пограничники востребовали у нас справку о бронировании гостиницы (к счастью, она у нас была), и, задержав нас без всяких объяснений на несколько часов, пошли выяснять по телефону – действительно ли нас ждут в названной нами гостинице.

Когда мы вернулись в Киев, то узнали, что таких, как мы, много. Например, моя подруга Татьяна, которая работает в Киеве в международной табачной компании, объездила всю Европу по несколько раз. Недавно с друзьями ехала автомобилем в Чехию через Венгрию, у нее тоже была польская виза, у ее друзей – чешская, немецкая и бельгийская. Однако документальное подтверждение о цели поездки стали требовать только от нее. Венгерские пограничники, как известно, иностранными языками не владеют, украинским, конечно, тоже. Наконец, после длительного выяснения отношений венгерка-пограничник спросила на ломаном русском: «У тебья большие сумки?». - «Нет», – ответила Таня. - «Тагда бери сумки в руки и иди назад».

Это было откровенное хамство...

Моей подруге с ее друзьями не оставалось ничего иного, как поехать через другой пропускной пункт (словацкий).

Мы обратились за разъяснением в Посольство Венгерской Республики в Украине. Но нам не ответили. Мы написали официальный запрос господину послу Михалю Баеру, звонили по телефону множество раз, однако ни он, ни консул не захотели объяснять. Мол, им ничего не известно, и посоветовали искать ответ в другом месте.

Мы также обратились в Посольство Польши с вопросом, почему, по их мнению, венгры демонстрируют предубежденность к их визам, но и там конкретного ответа пока еще не получили. Новый посол Польши Генрик Литвин пообещал УНИАН изучить ситуацию.

Дипломаты говорят, что получение визы еще не означает стопроцентной гарантии допуска в страну. С этим можно согласиться, но когда речь идет о выборочном подходе к шенгенским визам, то очевидно, что за этим что-то стоит...

В представительстве Еврокомиссии в Украине тоже ничего объяснить не смогли, мол, им не известно, чтобы выходили какие-то специальные постановления по этому поводу. Еще там сказали, что когда одна страна относится с предубеждением к визам другой страны Шенгена – это означает нарушение условий соглашения о шенгенской зоне.

В украинском посольстве в Венгрии нам дали более конкретный и понятный ответ.

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины у Венгерской Республики Юрий Мушка действия пограничной полиции Венгрии, которая требует, кроме шенгенской визы, подтверждения цели поездки, назвал «парадоксальными».

«Указанные меры, - отметил он, - применяются органами венгерской пограничной полиции с начала марта 2011 года в основном относительно граждан Украины, которые въезжают на территорию Венгрии на основании шенгенских виз, выданных консульскими учреждениями других шенгенских стран, в частности Польши. Как руководство Консульского управления МИД ВР, так и венгерской полиции утверждают, что упомянутые меры принимаются венгерскими органами пограничной полиции в рамках положений шенгенского кодекса о контроле границ (Постановление №562/2006 ЕК), в частности согласно требованиям положений статьи 5, где одним из условий въезда граждан третьих стран на территорию страны Шенгена, наряду с наличием шенгенской визы – должно быть подтверждение цели поездки и условий пребывания в стране следования. Парадоксальность действий венгерской стороны заключается в том, что как показывает мониторинг ситуации на границе, от владельцев венгерских шенгенских виз никаких подтверждающих документов венгерские пограничники не спрашивают, несмотря на то, что Шенгенский кодекс границ не различает визы по странам выдачи».

По словам господина посла, украинское посольство, вместе с Генконсульством Украины в Ниредьхазе принимают меры «консульского реагирования с целью недопущения нарушения прав граждан Украины – владельцев шенгенских виз на беспрепятственное передвижение в пределах шенгенского пространства».

Как сообщил посол, в частности, в рамках мер консульского реагирования на протяжении уже нескольких месяцев этого года посольство провело ряд встреч как с высшим руководством государства, так и с руководством Всегосударственного управления полиции, Министерства внутренних дел и МИД Венгрии. Об этой проблематике говорят также во время двусторонних украинско-венгерских политических консультаций и переговоров и консультаций консульских служб двух стран.

Однако, что послужило причиной такой выборочности у венгров, господин Мушка тоже сказать не смог.

Но, похоже, сейчас переговоры проходят безуспешно, потому что ситуация пока еще не изменилась, скорее наоборот – нам известно, что органам венгерской пограничной полиции поступило негласное распоряжение вообще не пропускать без оригинальних подтверждений украинцев с шенгеном выданным поляками.

Следовательно, выходит, если я получаю шенгенскую мультивизу, то не могу реализовать, например, свое желание съездить в Будапешт в магазин. Где же я возьму подтверждающие документы?

Странно ведут себя венгры... Ведь любой человек, пересекая границу оставляет там деньги, особенно если он едет отдыхать.

Мотивация действий венгерской власти остается непонятной. То ли так она демонстрирует свое отношение к Украине? То ли к Польше?

Надеемся в конечном итоге услышать от Посольства Венгрии какой-то удовлетворительный ответ.

Ксеня Лесив