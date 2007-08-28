Самое крупное казино в мире уступает по размерам только заводу Boeing (фото)
20:34, 28 августа 2007Разное
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Макао теперь - конкурент Лас-Вегаса
Казино Venetian Macao-Resort-Hotel, торжественное открытие которого должно состояться сегодня, станет вторым по величине зданием в мире после завода компании Boeing в США, сообщает агентство Associated Press. Его площадь - около миллиона квадратных метров.
|Venetian Macao Resort Hotel
|Sheldon Adelson, AP
К 2010 году предприниматель планирует инвестировать около 12 миллиардов долларов в строительство еще 20 тысяч гостиничных номеров в Макао. Кроме того, он намерен открыть здесь отели под марками Four Seasons, Sheraton и St. Regis.
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