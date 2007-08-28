Самое крупное казино в мире уступает по размерам только заводу Boeing (фото)

Казино Venetian Macao-Resort-Hotel, торжественное открытие которого должно состояться сегодня, станет вторым по величине зданием в мире после завода компании Boeing в США, сообщает агентство Associated Press. Его площадь - около миллиона квадратных метров.

Venetian вместит зал на 3400 автоматов, 800 игровых столов, гостиницу на три тысячи номеров, а также стадион на 15 тысяч мест. Кроме того, в здании предусмотрены многочисленные рестораны, конференц-центр площадью свыше 110 тысяч квадратных метров, а также шоу Cirque du Soleil.

Осуществлением проекта занимается американский миллиардер Шелдон Адельсон (Sheldon Adelson). Согласно рейтингу журнала Forbes, в 2007 году Адельсон стал шестым из богатейших людей в мире. Его состояние оценивается в 26,5 миллиардов долларов, из которых в строительство Venetian он вложил 2,4 млрд. По замыслу казино должно составить конкуренцию Лас-Вегасу.

К 2010 году предприниматель планирует инвестировать около 12 миллиардов долларов в строительство еще 20 тысяч гостиничных номеров в Макао. Кроме того, он намерен открыть здесь отели под марками Four Seasons, Sheraton и St. Regis.