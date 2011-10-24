Азаров доволен договоренностью с Европой об импорте автомобилей

В рамках подготовки Соглашения о зоне свободной торговли Украина договорилась с Евросоюзом о беспошлинном импорте около 48 тыс. автомобилей в год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в ходе встречи с председателем Международной организации автопроизводителей (OICA) Ивом ванн дер СТРААТЕНОМ.

"Наши потребители должны иметь возможность покупать любые автомобили. А нашему автопрому необходимо подниматься на уровень мировых производителей и достойно конкурировать с ними. Мы провели переговоры с ЕС в пределах создания ЗСТ и договорились о беспошлинном ввозе около 48 тысяч автомобилей в год", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что такое количество автомобилей отвечает традиционному объему импорта в докризисные 2005-2007 годы.

Премьер Украины также пообещал, что правительство будет всячески содействовать развитию украинского автопрома и привлечению инвестиций в эту отрасль.