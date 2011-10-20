В Киеве открыли памятник белорусскому писателю (добавлены фото)
По обмену за памятник Шевченко
В Киеве торжественно открыт памятник белорусскому писателю Владимиру Караткевичу.
Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на улице Михаила Коцюбинского рядом с Посольством Беларуси в Украине.
|Посол Республики Беларусь в Украине Валентин Величко, министр культуры Беларуси Павел Латушко и министр культуры Украины Михаил Кулиняк во время торжественного открытия памятника известному белорусскому писателю и деятелю культуры Владимиру Короткевичу
«Личность Владимира Караткевича является знаковой как для Беларуси, так и для Украины», - сказал министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК на официальной церемонии.
В свою очередь, министр культуры Беларуси Павел ЛАТУШКО считает, что в белорусской и украинской литературе сложно найти другую личность, которая бы так объединяла белорусский и украинский народы.
«Владимир Караткевич закончил Киевский университет. Работал учителем на Киевщине, а его известный очерк «Земля под белыми крыльями» впервые увидел свет на украинском языке», - отметил белорусский министр.
Памятник В.Караткевичу создан белорусскими скульпторами Константином СЕЛИХАНОВЫМ, Олегом ВАРВАШЕНЯ и архитектором Александром КОРБУТОМ.
Справка УНИАН. Памятник В.Караткевичу в Киеве был установлен во исполнение договоренности президентов Беларуси и Украины. Ранее в Минске у Посольства Украины в Беларуси был открыт памятник Тарасу Шевченко.
Фото Александра Синицы / УНИАН