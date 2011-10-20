В Киеве открыли памятник белорусскому писателю (добавлены фото)

В Киеве торжественно открыт памятник белорусскому писателю Владимиру Караткевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, памятник установлен на улице Михаила Коцюбинского рядом с Посольством Беларуси в Украине.

«Личность Владимира Караткевича является знаковой как для Беларуси, так и для Украины», - сказал министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК на официальной церемонии.

В свою очередь, министр культуры Беларуси Павел ЛАТУШКО считает, что в белорусской и украинской литературе сложно найти другую личность, которая бы так объединяла белорусский и украинский народы.

«Владимир Караткевич закончил Киевский университет. Работал учителем на Киевщине, а его известный очерк «Земля под белыми крыльями» впервые увидел свет на украинском языке», - отметил белорусский министр.

Памятник В.Караткевичу создан белорусскими скульпторами Константином СЕЛИХАНОВЫМ, Олегом ВАРВАШЕНЯ и архитектором Александром КОРБУТОМ.

Справка УНИАН. Памятник В.Караткевичу в Киеве был установлен во исполнение договоренности президентов Беларуси и Украины. Ранее в Минске у Посольства Украины в Беларуси был открыт памятник Тарасу Шевченко.

Фото Александра Синицы / УНИАН

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