Поезд «Луганск-Симферополь» врезался в трактор

В Запорожской области столкнулись поезд и трактор.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Запорожской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 сентября на 135-м километре железнодорожного перегона «Молочанск - Долинское» на территории Токмакского района.

«4 сентября на 135 километре железнодорожного перегона «Молочанск - Долинское» поезд №435 сообщение «Луганск-Симферополь» врезался в прицеп трактора, который перевозил семена», - сообщили в УМЧС.

В результате ДТП никто из людей не пострадал, однако поезд получил незначительные повреждения и на 2,5 часа был отправлен на запасную колею для их устранения, после чего на ж/д станции «Федоровка» была осуществлена замена локомотива.

Согласно официальным данным, в целом в связи с происшествием задержек в движении поездов на участке, где случилось ДТП, не произошло.