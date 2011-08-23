Мать избитого милиционера требует наказать депутата с компанией

Мать пострадавшего от депутата милиционера в Стаханове Луганской области возмущена бездеятельностью правоохранителей в расследовании этого преступления.

Об этом пишет Kriminal.tv со ссылкой на жительницу Стаханова Татьяну ФЕДОРЧЕВУ, которая утверждает, что ее сын – милиционер – и его сослуживцы стали жертвой депутатского беспредела.

Она напомнила, что инцидент случился в ночь с 3 на 4 августа в Стаханове, когда двое сотрудников ППС – ее сын Александр ФЕДОРЧЕВ и его напарник Олег КОСТЮК - патрулировали город в районе улицы Богдана Хмельницкого.

По словам Т.ФЕДОРЧЕВОЙ, они заметили, что в развлекательном комплексе «Комфорт» компания из семи мужчин, среди которых был депутат одного из местных поссоветов, приставала к девушкам. Когда девушки возмутились, один из них ударил жертву рукой по лицу. Они обратились за помощью к патрульным. Милиционеры потребовали прекратить бесчинства, но семеро мужчин напали на них и жестоко избили.

Сотрудники ППС сообщили о хулиганах в Стахановский горотдел. Милиционеры установили место проживания одного из нападавших и направили к нему группу задержания. В его доме находились остальные участники инцидента. Они принялись стрелять в правоохранителей из охотничьего ружья. «Милиционерам все-таки удалось скрутить злоумышленников и доставить в горотдел. Но в итоге двое правоохранителей оказались в больнице с огнестрельными ранениями ног», - утверждает Т.ФЕДОРЧЕВА. Еще двое были госпитализированы с сотрясением мозга, ушибами и повреждениями грудной клетки.

Однако, как подчеркнула, Т.ФЕДОРЧЕВА, задержанных освободили уже утром 4 августа.

«Уголовное дело возбудили, но оно совсем не продвигается. Мы знаем, что исчезли несколько минут записи с камер видеонаблюдения ТБК «Комфорт». Это и неудивительно, ведь среди нападавших был депутат Калиновского поселкового совета, Попаснянкого района», - утверждает Т.ФЕДОРЧЕВА.

Тем временем пострадавшие от стрельбы патрульные до сих пор остаются в госпитале.

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря областной прокуратуры Александра ЗАЙЦЕВА, прокуратура Стаханова Луганской области расследует уголовное дело по факту стрельбы и драки с участием депутата поссовета и милиционеров.

«Такой инцидент был, уголовное дело возбудила прокуратура Стаханова. На данный момент идет опрос многочисленных свидетелей, после чего будет выяснена официальная версия происшедшего», - сказал ЗАЙЦЕВ.

Информацию о драке и стрельбе УНИАН подтвердила и руководитель пресс-службы областного Управления МВД Татьяна ПОГУКАЙ.

«Действительно, факт имел место. Но рассказывать подробности я не имею права, следствие ведет прокуратура, - сказала ПОГУКАЙ.