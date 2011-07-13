Киевский губернатор поставил области «главную задачу»

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил о проведении проверок во всех оздоровительных, лечебных, гериатрических, интернатных учреждений области на предмет соблюдения противопожарной безопасности и предотвращения других чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом А.ПРИСЯЖНЮК информировал во время сегодняшней рабочей поездки в Сквирский район Киевской области.

«Никто не застрахован от событий, произошедших в Ривненской области, однако наша задача - минимизировать эти риски и создать все условия для оперативной ликвидации, не приведи Господь, таких событий», - сказал губернатор (в ночь на 10 июля в с. Белое Ривненской области в здании Дубровицкого районного территориального центра предоставления социального обслуживания возник пожар, вследствие которого погибли 16 пожилых людей, – УНИАН).

Также А.ПРИСЯЖНЮК принял участие в открытии двух газораспределительных станций в Сквирском районе, где газ получили четыре населенных пункта, и пообещал, что до конца года 98% Киевской области будет газифицировано.

Кроме того, на встрече с жителями района председатель КОГА отметил, что главной задачей в области является сбор урожая. Для этого в области создан штаб, который мгновенно реагирует на ситуацию во время жатвы, в частности, обеспечивает оперативное взаимодействие районов в предоставлении зерноуборочной техники.

В Киевской области к сбору подлежит 386,7 тыс. га ранних зерновых и зернобобовых культур, кроме того озимого рапса – 15,4 тыс. га. На сегодняшний день ранние зерновые и зернобобовые культуры обмололи на площади 23,28 тыс. га, намолочено 58,86 тыс. тонн зерна при урожайности 25,3 ц/га. Все сельскохозяйственные товаропроизводители области обеспечены необходимыми для жатвы материально-техническими ресурсами, отмечается в сообщении КОГА.