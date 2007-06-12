62-летняя украинка вышла замуж за французского миллионера (фото)

62-летняя преподаватель иностранных языков Волгоградского педуниверситета Татьяна Петровна Мищенко уехала во Францию, чтобы заработать денег на ремонт своей однокомнатной «хрущевки». А заодно и мир посмотреть.

- Во Франции я преподавала еще и русский с украинским (Вообще-то Татьяна Петровна родом с Украины. В Волгоград попала по распределению. - Прим. ред.) За час занятий брала 20 евро. Через два года я могла бы не только квартирку отремонтировать, но и новую мебель купить.

За три месяца до окончания французской визы Татьяна Петровна попала в семью Сэвэн. Внуку миллионера, туристического магната, потребовались уроки английского. Так преподавательница познакомилась с будущим мужем.

Но срок пребывания во Франции у Татьяны Петровны закончился и она пригласила Жозе Сэвэна к своим родственникам в Донецкую область.

Утонченного француза, потомка графского рода, «удобства» постсоветской деревни ничуть не смутили. - Главное, что в доме было очень чисто. И сестра Татьяны очень вежлива. Да и вообще я с суженой хоть на край земли! - говорит Жозе.

В своей деревушке Сэвэнье под Тулузой супруги живут в 10-комнатном доме, который новоявленная француженка оборудовала по собственному вкусу. В одной из комнат - украинский и русский флаги.

КП в Украине