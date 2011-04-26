19-летний юнец на «Лексусе» устроил массовое ДТП в центре Одессы

В центре Одессы столкнулись пять автомобилей, в результате чего пять человек были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в ГАИ, по предварительной оценке, ДТП произошло из-за несоблюдения Правил дорожного движения 19-летним водителем автомобиля Lexus IS300, который проигнорировал требование дорожного знака "Уступи дорогу" и допустил столкновение с автомобилями ЗАЗ-TF699Р и ВАЗ-21072.

От удара ВАЗ-21072 отбросило на автомобиль ВАЗ-21150, а тот, в свою очередь, врезался в Mercedes S550, который остановился сзади.

Кроме водителя Lexus IS300, пострадали водитель и двое пассажиров автомобиля ЗАЗ-TF699Р, а также владелец ВАЗ-2105.

Из-за аварии движение на перекрестке на несколько часов было приостановлено.