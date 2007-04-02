Взрыв в ялтинском кафе: пострадали 14 человек

1 апреля в г. Ялта в кафе "Динамо" на территории овощного рынка в результате нарушения правил эксплуатации газового баллона произошел взрыв газа с последующим горением.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате пострадали 14 человек, которые с травмами и ожогами разных степеней тяжести госпитализированы.

Взрывом и огнем повреждено кафе "Динамо", магазин парфюмерии "Натали", помещения овощного склада и склада кондитерских изделий, которые примыкали к кафе.