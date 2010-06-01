Почему украинская власть борется с украинской культурой и образованием?

Украинская власть постоянно против чего-то борется: Центральная Рада пыталась избавиться от большевиков, Скоропадский – от Центральной Рады, коммунисты боролись против собственно народа, Кучма – против Верховной Рады, Тимошенко – вообще против всех, одна-одинешенька... А современная власть, поддерживая традицию, борется со здравым смыслом, а также – с украинским языком, культурой, образованием.

Наступление, начавшееся на гуманитарную сферу с приходом нового Кабмина, уже просто удивляет своим цинизмом и пугает силой натиска. Первыми жертвами господ-украинофобов Семиноженко и Табачника, которые в настоящее время заправляют гуманитарной сферой на свое собственное пророссийское усмотрение, стали и так полуживые образование и кино. И это, кажется, только начало.

Впрочем, что можно сказать о людях, которых охватывает ужас, когда они слышат в кино украинский дубляж, признанный экспертами, да и самими зрителями, более качественным, чем российский, или которые инициируют написание школьных учебников в России, что вообще является нонсенсом?

Им можно разве что посочувствовать: политики, проводящие такую непопулярную в настоящее время антинациональную политику, которая фактически раскалывает страну, рискуют очень быстро распрощаться со своими креслами. Выходит так, что преимущественно население юго-восточных областей поддерживает именно властные позиции. Но в сознании молодежи (да и жителей вообще) западных и центральных областей украинское сейчас в моде.

В настоящее время практически никто не считает, что общаться на родном языке – позорно или унизительно, что является уже само собой позитивом. Более того, значительная часть общества, напротив, активно и охотно украинизируется во всех сферах жизни: от собственно общения – до мировосприятия. И это правильно.

Никто, конечно, не имеет ничего против русского или любого другого языка и культуры, но все-таки в Украине более престижным должно быть украинское. Иначе что мы за нация такая? Тем, кто привык равняться на Европу, стоит посмотреть на Францию: французы делают все, чтобы уберечь собственное достояние от влияния других культур. И если такого курса придерживается одно из самых развитых европейских государств, то почему бы Украине у нее не поучиться?

Властным верхам пора бы уже опомниться. В гуманитарной сфере страны действительно есть с чем бороться: хотя бы с катастрофически низким уровнем культуры и морали детей школьного возраста. Стоит, наконец, составить интересные школьные программы, которые будут действительно воспитывать патриотизм, здоровое мировоззрение и адекватное мировосприятие у школьников. Так как сейчас она составлена так бездарно, что после десяти (теперь уже двенадцати!) лет учебы у большинства учеников складывается лишь одно впечатление о своей стране: Украина – большое многострадальное село. Не мешало бы уделить внимание и внешкольному образованию, которое еще существует преимущественно благодаря усилиям немногочисленных дворцов детей и юношества и коммерческих кружков.

Напоследок хочу сказать, что если господин премьер-министр Азаров не желает, чтобы его правительство, которое и так уже прославилось двумя достаточно сомнительными европейскими рекордами (наше правительство – единственное в Европе, где нет ни одной женщины, а количество властных портфелей достигает двадцати семи), не продолжало терять популярность в глазах общественности в гуманитарной сфере, то ему в ближайшее время стоит подумать о кандидатах на замену вице-премьера по гуманитарным вопросам и министра образования.

Господину Табачнику настойчиво рекомендуется не пихать своего длинного пророссийского носа в дела образования, от которых он безгранично далек, и перестать издеваться над нынешними выпускниками. Пусть бы лучше занялся тем, в чем разбирается. Тогда, возможно, ему удастся сохранить хоть остатки уважения к своей персоне.

Ну а господину Семиноженко стоило бы задуматься: пока он делает свои демагогичные заявления о качестве украинского дубляжа, украинское кино и книга вообще исчезают как явление.

Руслана Ильченко, выпускница средней школы