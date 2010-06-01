Двое киевлян пытались сдать на металлолом противотанковые снаряды

Работники ГАИ задержали двух киевлян, которые пытались сдать на металлолом противотанковые снаряды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ ГУМВД Украины в г. Киеве, двух пожилых людей, которые везли на тачке в пункт приема металлолома подозрительный груз, наряд ГАИ Дарницкого района заметил на улице Бориспольской. В мешке было три противотанковых снаряда. Сообщив о чрезвычайном происшествии в дежурную часть, экипаж ГАИ выяснил у задержанных, что они нашли всего 10 снарядов вблизи станции метро “Красный Хутор”, в зеленой зоне.

Бойцы отряда МЧС, которые немедленно после вызова прибыли на место происшествия, вывезли боеприпасы для обезвреживания на полигон.