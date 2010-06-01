Как консультанты готовят Януковича к реформам

«Господа, мы считаем необходимым вести нашу дискуссию на русском языке», – высокомерно говорят господа из московского представительства «ведущей мировой консалтинговой компании»... Ни одно их предложение в России не прошло...

В октябре 1994 года Леонид Кучма обратился в ВР с докладом «Путем радикальных экономических реформ», который шокировал и вселил надежду. По крайней мере стало понятно: самой гордости от того, что мы выплавляли больше всех чугуна в Советском Союзе на душу населения, маловато, и нужно что-то делать, чтобы Украина выжила. Другое дело, что три четверти полезных тезисов этого доклада так и остались на бумаге. В Украине так и не нашлось своего Бальцеровича, который бы дерзнул реализовать запланированное.

Шестнадцать лет спустя другой лидер укажет с постамента на сцене дворца «Украина» тот путь, которым он будет велеть идти государству с одноименным названием. Однако в зале, как не присматривайся, снова не будет украинского Бальцеровича (у Кучмы хоть был Пинзеник).

Программу Януковича будем анализировать тогда, когда он ее произнесет. Те черновики, которые циркулируют в экспертной среде, не заслуживают серьезного обсуждения по трем причинам.

Во-первых, корпоративная этика не позволяет разглашать то, что тебя просили не разглашать.

Во-вторых, существует высокая вероятность того, что Янукович произнесет несколько иное, чем то, что ему напишут. Говорят же, что Олимпиада-2022 в Буковеле (“на Буковине”) была чистой воды львовским экспромтом.

В-третьих, то, что доводилось видеть, навевает настолько грустные мысли, что хочется верить – публично со сцены Янукович скажет что-то более концептуальное. Подготовленные предложения вроде бы и правильные, но слишком уже стерильные и, главное, растянутые во времени на годы. По крайней мере создается впечатление, что до 2011 года, до местных выборов, чего-то существенного ожидать не приходится.

Поэтому сейчас речь не о программе, а о тех, кто ее готовил. Готовил прежде всего Комитет экономических реформ, уважаемые люди, кое-кто из них даже зарекомендовал себя либеральным экономистом. Президент не скрывал, что к работе над проектом реформ были причастны и «лучшие иностранные специалисты, которые представляют известные мировые консалтинговые компании и имеют позитивный опыт работы во многих странах» (цитата из интервью Януковича телеканалам от 23 мая).

Что ж, привлечение лучших мозгов ведущих консалтинговых компаний если не к аудиту предыдущего правительства (они, поговаривают, все как наотрез отказались, по понятным причинам), то для разработки плана реформ, можно лишь приветствовать.

Традиционно коммунисты, из-под пера которых вышло не одно постановление Верховной Рады, ставили знак равенства между советами международных специалистов и вмешательством во внутренние дела Украины. Сегодня коммунисты, члены коалиции, как воды в рот набрали, нсмотря на то, что президент публично признал привлечение иностранцев к разработке плана спасения Украины.

Наверное, потому, что в этот раз, в отличие от предыдущих совещательных инициатив, речь идет о «правильных» экспертах.

И в этот раз обонянию коммунистов нужно отдать должное. Автору посчастливилось наблюдать «представителей ведущих мировых консалтинговых компаний» в их непосредственной деятельности по делу предоставления советов на тему «Как Украине жить дальше». Коммунисты не ошиблись – это действительно «их» эксперты.

Представим зал для совещаний рядового украинского министерства, в котором чиновники вместе с приглашенными иностранными экспертами обсуждают одну из глав Июньского обращения к народу президента Украины. Не столь важно, какой теме посвящен этот «мозговой штурм» – пенсионной реформе (которой, скорее всего, не бывать), административно-территориальной (пахнет федерализацией Украины) или налоговой (не лопнет ли ГНА от все новых и новых полномочий?).

Сейчас мы просто наблюдаем за иностранными экспертами, пока украинские чиновники высказывают свои идеи. Шепчут переводчики, а кто-то за годы пребывания в Украине уже понимает язык страны – реципиента их помощи. Лишь господа из московского представительства «ведущей мировой консалтинговой компании» не понимают и считают излишним вникать в язык страны, в которую их позвал Комитет экономических реформ. Минуты три покачавшись в своих креслах, они без лишних сентиментов и очевидно на правах хозяев перерывают дискуссию на непонятном им «наречии»:

– Господа, мы считаем нужным обратить ваше внимание на необходимость вести нашу дискуссию на русском языке. Рассчитываем на ваше понимание ситуации!

Сказано все безапелляционным тоном ямского указа, повелительно и высокомерно. И нашему чиновничеству лишний раз не нужно напоминать изменять родному языку – в угоду иностранцам из московского офиса они наперегонки переходят на единственно правильный «язык реформ». Лишь один из присутствующих украинских молодых технократов возмущается, и в его словах на украинском языке слышится даже вызов гостям. Однако он давно уже не работает в правительстве.

Нечего и говорить, что и все розданные материалы, и яркие презентации тоже подготовлены на русском. Там все правильно и на удивление либерально.

Единственный изъян – в стране, из которой их сюда делегировали, стране басманного правосудия и установления аттракционов на площадях, где должен состояться Марш несогласных, стране правильных телеканалов и парламентского единомыслия, ни одна из этих рекомендаций так и не стала нормой экономической жизни.

Станислав Голубенко