Министр: будем учиться строить дороги у Германии и Австрии

Министерство транспорта и связи Украины по поручению министра Константина ЕФИМЕНКО будет перенимать опыт в сфере строительства европейских дорог у Германии и Австрии. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи.

По убеждению министра, Украина должна не привлекать подрядчиков из-за границы, которые построят дороги, а покупать у Европы современные научные разработки и достижения, которые используются в дорожном строительстве.

«Украина – европейская страна, поэтому дороги соответствующего уровня являются для нее необходимостью. Для этого мы будем учиться у лидеров – Германии и Австрии – мы будем развивать отечественные предприятия, которые качественно будут строить дороги, а не привлекать иностранных подрядчиков», - сказал К.ЕФИМЕНКО.

По мнению министра, современные научные разработки и достижения Европы в сфере строительства, обслуживания дорог и обустройства придорожной инфраструктуры должны практически воплощать на автодорогах украинские дорожники.