Инициативы Лавриновича приведут к физической борьбе по всей Украине

Недавно Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к Закону о выборах Президента, которым фактически отменяется норма о том, что заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее как две трети состава комиссии. Докладывал законопроект первый вице-спикер Александр Лавринович.

Эти поправки разрушают принцип коллегиальной работы избирательной комиссии и смогут привести к абсурдным ситуациям. Например, когда на каждом участке через спор двух руководителей – председателя и секретаря комиссии, которые представляют разных кандидатов, – мы будем иметь по два решения. А предложение вице-спикера – что действительным будет считаться только тот протокол, который “приехал” в окружные избирательные комиссии или в ЦИК с ящиком с бюллетенями (представители партий получают копии протоколов решений избирательных комиссий, которые тоже имеют силу), будет значить, что за ящик с бюллетенями начнется настоящая драка.

Понимаю, что норма с обязательностью кворума избирательной комиссии может использоваться для срыва выборов. Так было в первом туре в 91-ом избирательном округе, когда отдельные политики отзывали своих людей из избирательных комиссий, сорвав процесс подведения итогов голосования. Но другого способа противодействия, кроме публичного осуждения таких методов, все равно не существует. Просто каждый кандидат в президенты должен понимать, что ради победы не стоит платить любую цену. После выборов жизнь не заканчивается, и способы завоевания победы будут иметь влияние на всю деятельность будущего Президента.

Снятие ограничений в виде отмены нормы о кворуме может привести к хаосу, к физической борьбе по всей территории Украины.

Дело же не только в кворуме... Например, есть норма о том, что в день голосования, подсчета голосов и установления результата выборов, решения принимается большинством присутствующих членов комиссии. Без кворума решение сможет принимать даже один человек. Появится глава комиссии, напишет, что вот состоялось заседание комиссии, а ее секретарь, который является его заместителем и работает на другого кандидата и при этом имеет доступ к бюллетеням и печати, примет совсем другое решение... И что тогда будет делать суд?

Поэтому эта поправка является фактически призывом к физической войне за ящик с бюллетенями.

Утешает то, что поправка принята лишь в первом чтении, поэтому за неделю принять ее в целом, получить подпись Президента и ввести в строй просто невозможно. Поэтому, надеемся, эта инициатива не будет мешать кампании и не иметь последующего развития...

Александр Барабаш, специалист по избирательному праву