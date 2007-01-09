Во Львове произошла утечка около 100 кг серной кислоты

Во Львове, на территории нефункционирующего предприятия "Радуга" из емкости объемом 30 куб. м произошла утечка около 100 кг слабоконцентрированной серной кислоты (всего находилось около двух тонн), которая загрязнила почти 10 кв. м складской территории.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, подразделениями МЧС утечка жидкости из емкости приостановлена. Продолжаются работы по ее откачке в другие резервуары и рекультивации загрязненного участка территории.

Угрозы населению и загрязнения окружающей среды нет. Причиной утечки является разрушение емкости вследствие коррозии металла в результате долговременной эксплуатации.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС Украины во Львовской области.