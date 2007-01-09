Норвежская полиция задержала в аэропорту 7 пьяных украинских летчиков

Норвежская полиция задержала в аэропорту Флесланд, расположенном недалеко от города Берген, семерых граждан Украины - членов экипажа транспортного самолета Ан-22, которые собирались вылететь в рейс в нетрезвом виде.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

"Подозрения возникли у сотрудника службы безопасности аэропорта, который вызвал полицию. Проверка показала, что семь человек, в том числе командир корабля, второй пилот и штурман находятся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил представитель полиции Норвальд ВИСНЕС.

Грузовой самолет Ан-22, в состав экипажа которого входят 17 человек, должен был доставить в Баку американское нефтяное оборудование.

В норвежской полиции сообщили, что Посольство Украины проинформировано о задержании семи членов экипажа. Согласно норвежскому законодательству, задержанным может грозить до двух лет тюремного заключения.

"Могла произойти катастрофа", - так прокомментировал Н.ВИСНЕС возможные последствия вылета пьяного экипажа в рейс.

Пока УНИАН не удалось получить комментарий МИД Украины по этому поводу.