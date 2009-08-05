В закарпатском селе не "восстание", а сопротивление милиции

В Главном управлении МВД Украины в Закарпатской области утверждают, что работники Госавтоинспекции во время конфликта с жителями села Драгово действовали законно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Закарпатской области Игорь СТЕФАНЕЦ, комментируя вчерашнее заявление Уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины Нины КАРПАЧЕВОЙ об осуществлении производства по обращению жителей села Драгово Закарпатской области.

По словам И.СТЕФАНЦА, вчера в СМИ появилась информация, что Н.КАРПАЧЕВА осуществляет производство по обращению жителей села Драгово Закарпатской области, обратившихся к ней с жалобами о нарушении конституционных прав в результате противоправных действий работников Хустского горрайотдела милиции и спецподразделения «Беркут» ГУ МВД в Закарпатской области.

По словам И.СТЕФАНЦА, в данном случае милицию опять обвиняют в нарушениях, не разобравшись в ситуации. Учитывая это ОСО Закарпатской областной милиции обнародовал свою позицию по данному инциденту на официальном сайте управления. В частности, Отдел связей с общественностью утверждает, что в Драгово милиция действовала исключительно в рамках действующего законодательства.

«Работники ГАИ действовали в соответствии с требованиями закона, имея полное право применить в данном инциденте табельное оружие, однако воздержались от этого. Однако, поскольку драговский инцидент приобрел всеукраинского огласку, было решено провести объективное служебное расследование, которое не выявило нарушений закона со стороны работников милиции», - заявил И.СТЕФАНЕЦ.

В заявлении милиции подтверждается информация о задержании и осуждении жителей села Драгово, которые в результате конфликта с работниками ГАИ перевернули их автомобиль. Прокуратура продолжает расследовать уголовное дело, фигурантам которого грозит лишение свободы на серьезные сроки. Однако это все стало лишь следствием неадекватного, вызывающего поведения самих граждан, утверждают в ОСО.

В милиции также сообщили, что ситуация с дорожно-транспортными происшествиями в Хустском районе довольно напряженная. По статистике УГАИ ГУ МВД, если в области с начала года наблюдается уменьшение на 33% количества ДТП, в которых травмированы люди, то в Хустском районе количество ДТП увеличилось на 9,5%. В целом по области наблюдается снижение аварийности на 35%, а в Хустском районе — лишь на 2%. Поэтому было принято решение об усиленной отработке Хустского района с целью снижения аварийности. Одну из таких отработок проводили инспекторы ГАИ 11 июня в селе Драгово Хустского района.

Милиция также напоминает, что Драгово на Закарпатье известно тем, что здесь многие жители - сезонные работники ездят на автомобилях, купленных за рубежом, преимущественно в Чехии. Эти автомобили часто не растаможены в предусмотренном законом порядке.

ОСО УМВС в Закарпатской области также подало свое виденье событий: «11 июня в селе патрулировал наряд ДПС в составе командира Хустского отдельного взвода УГАИ ГУМВД капитана милиции В.ЛАЗАРЯ и старшего лейтенанта М.ПОДВИЧА. Около 18.00 эти правоохранители остановили для проверки автомобиль «БМВ»-525 серого цвета с львовскими номерами серии «ТВ». По требованию работников милиции предъявить документы водитель иномарки категорически отказался, закрыл машину и начал снимать с нее номера. Работники ГАИ проверили номерные знаки авто и обнаружили, что они зарегистрированы за другим автомобилем. Задержанный «БМВ» было решено доставить на штрафплощадку для выяснения обстоятельств дела. Для этого в Драгово был вызван эвакуатор и дополнительный наряд ДПС. Однако эвакуировать машину не удалось, потому что на место происшествия приехали «…около полусотни агрессивно настроенных молодчиков, достаточно многие из которых находились в нетрезвом состоянии. Они вели себя агрессивно, нецензурно выражались, угрожали работникам милиции расправой... Нетрезвые молодчики перевернули на крышу милицейскую машину с экипажем, а также пытались сделать это же с другим служебным автомобилем. Весь этот процесс хулиганы снимали на видео своих мобильных телефонов».

И.СТЕФАНЕЦ также уточнил, что в результате инцидента двое работников милиции получили телесные повреждения и были госпитализированы в Хустскую районную больницу. За совершение преступления были задержаны около десятка граждан села Драгово.

12 июня прокуратура Хустского района возбудила уголовное дело по факту вмешательства в деятельность работника правоохранительного органа с целью препятствования выполнению им служебных обязанностей и повреждение служебного автомобиля.