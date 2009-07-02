Девочка с А310 рассказала, как выжила при катастрофе самолета

Выжившая при крушении А310 девочка вернулась в Париж. Во Франции спасение Бахии Бакари, сумевшей выжить после авиакатастрофы в кишащем акулами океане, уже назвали чудом.

Девочка, которой по одним данным 13, а по другим - 12 лет, стала единственным выжившим пассажиром разбившегося лайнера А310 авиакомпании Yemenia. В больнице Йемена она рассказала своему отцу, что, оказавшись после катастрофы в воде, наблюдала за тем, как тонет самолет, сообщает Би-би-си.

Бахия рассказала, что во время полета спала и не помнит, как оказалась в океане. Очнувшись, она услышала вокруг себя голоса, но никого не увидела в темноте. "Я плохо плаваю, поэтому я держалась за что-то, но не знаю точно, что это было", - говорит Бахия.

Спасение девочки тем удивительнее, что, по словам ее отца, она росла слабым ребенком и едва умеет плавать. "Она - очень робкий ребенок. Я никогда и представить себе не мог, что она сможет избежать гибели в подобных условиях", - приводит его слова РИА "Новости".

Бахия была спасена из океана спустя 12 часов после авиакатастрофы, в которой погибла ее мать. Девочка получила многочисленные ушибы, у нее сломана ключица и обожжены колени.